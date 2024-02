La última noche de la Fiesta de la Confluencia 2024: una celebración del rock nacional

Apenas había terminado su primera canción, una potente versión de “El amor después del amor”, nada menos, Fito Páez ya avisaba que “esta noche cantamos todos, eh”. Pero no se estaba refiriendo a las más de 200 mil personas que acompañaron el cierre de la cuarta y última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024. No, se refería a que también serían parte de su impresionante show Piti Fernández, Fabiana Cantilo y Juanse.



Era de esperar que algo pasara entre Fabiana y él en escena. Unos cuarenta minutos separaron su show del de Páez y todos imaginaron su presencia en algún momento del concierto del rosarino. Y pasó, muy pronto, por cierto. Mientras tocaba los primeros acordes de “Thelma & Louise”, le dio la bienvenida a su musa eterna, quien, con otro look al que había lucido en su set, se sumó a la voz de Mariela Vitale, hija de Lito y Verónica Condomí para más datos, la impecable corista en esta etapa de la vida musical de Páez.

No menos de tres volvió Fabiana a escena. Pero no fue la única invitada. Piti Fernández, quien había tocado más temprano, se sumó para “Brillante sobre el mic” y Juanse apareció para la última parte de “A rodar mi vida”. El líder de Los Ratones Paranoicos fue una sorpresa en escena y el público reaccionó a medida que se fue dando cuenta de su presencia.

Fito Páez canta «Naturaleza sangre» en la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2024. (Foto: Florencia Salto)



Lo que sucedió a partir del hermoso atardecer del martes en el predio de la Isla 132 fue mucho más que el cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia, y eso ya era mucho. Fue el encuentro de la historia del rock argentino de los últimos cuarenta años, los años de la democracia nada menos. Fito, Juanse y Fabiana resumieron a sus modos todos esos años, pero, sobre todo, los años de la década de los ‘80.

Tras la apertura de la soleada y calurosa tarde a cargo del ex Pastillas del Abuelo Piti Fernández, ahora en modo solista, pasadas las 19 fue el turno de la Cantilo. Bella y radiante a sus 64 años, conectada con todo lo que le hace bien, está cantado mejor que nunca.

Fabiana Cantilo en la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén. (Foto: Florencia Salto)



A su modo, recorrió sus cuarenta años en el rock nacional con temas propios y ajenos… no tan ajenos. Es que ella estuvo ahí, fue parte de la vida musical de cada uno de los autores de las canciones ajenas que eligió cantar. Veamos, empezó nada menos que con “Bancate ese defecto”, de Clics Modernos, disco de Charly del que fue corista. También versionó “Dulce condena”, de Los Rodríguez; “La bestia pop”, de Los Redondos con quienes compartió escena en los primeros 80 como miembro de las Bay Biscuits; “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta; y “Fue amor”, que Fito le dedicó en su tiempo y que grabó en Tercer Mundo.

Fabiana Cantilo en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024. (Fotos: Florencia Salto)



Además, cantó “Cleopatra”, de Los Twist, de la fue miembro original; y cerró con “Hablando a tu corazón”, de García. De su propia discografía alternó hitazos con canciones no tan conocidas:” Tregua”, “Tiro de gracia”, “Ya fue”, “Jupiter” y Mary Poppins”. Por fuera de su propio setlist interpretó la poderosa “Canción sin miedo”, de la mexicana Vivir Quintana, “dedicada a todas las mujeres del mundo”.



Casi una hora después, cuando el sol ya casi no estaba, Fito Páez. Su show fue arrollador de principio a fin. Tan ajustado como emotivo, su setlist alternó canciones de “El amor después del amor” con un repertorio clásico que, de un modo u otro, o fue parte de algún casete grabado o es parte de una (o más) playlist digital. Como sea, sigue poniendo sus canciones en nuestro walkman metafórico, aun cuando la vida nos haya puesto a todos, no sólo a él, en otro lado.

Fito Páez, este martes, en la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia. (Foto: Florencia Salto)



Con mucho mejor sonido que cuando se presentó en el Espacio Duam hace tan solo tres meses, Fito, a sus casi 61 años, canta mejor que nunca: su voz viajó, por caso, de la delicadeza de “Te vi”, “11 y 6” y “Un vestido y un amor” a la crudeza de “Naturaleza sangre”, “Tráfico por Katmandú” y “Ciudad de pobres corazones” con escalas en los “tonos Páez” de “Fue amor” y “Tumbas de la gloria”.

Fito Páez ofreció un gran show en el cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024, en Neuquén. (Fotos: Florencia Salto)



El cierre fue todo lo emotivo que pudo serlo con “Dar es dar”, “Mariposa Technicolor” y una versión de “Dale alegría a mi corazón” que comenzó con Fito y Fabiana y terminó con el público como única voz, mientras los músicos disfrutaban desde el borde del escenario para luego despedirse definitivamente.

Toda la energía había estado puesta allí, pero aún faltaba más. Faltaba la otra parte de la historia del rock argentino de los 80, la parte stone, que no es lo mismo que rolinga: faltaban Los Ratones Paranoicos.

El show que cerró la difícil (pero no imposible, claro) de superar edición 2024 de la Fiesta Nacional de la Confluencia funcionó como un largo bonus track del lineup del martes.

Los Ratones Paranoicos en la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024, en Neuquén. Fotos: Florencia Salto)

El último día, nadie quiso perderse la “roqueada” del cierre con los grandes, Ratones Paranoicos fue el último show de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Foto: Florencia Salto



Brillantes en su ejecución, los cuatro Ratones originales hicieron lo suyo y a su modo. No por nada Juanse aclaró, como si hiciera falta, que ellos solo hacen rock, para, inmediatamente, hacer una versión de “Satisfaction” con Juanse en cueros y cantando entre la gente.

Fue su único momento así, modo Cemento, antes y después lució efectivo y pulcro en su ejecución. Y esto, que años atrás pudo ser una crítica, hoy es un elogio. Es que, al igual que Fabiana y Fito, Juanse, a sus 61 años, canta, toca y habita el escenario mejor que nunca.

Los Ratones ofrecieron un setlist de 16 canciones, todas ellas cargan con buen parte de la reputación de una banda que, como Cantilo y Páez, logró atravesar las tempestades del rock en los 80 y ser hoy una de las bandas que sigue poniendo canciones en ese walkman devenido plataforma de streaming aunque la canción siga siendo la misma.



Lo que sea que haya estado pensando aquel concejal sin dudas fue una buena idea: ofrecer una fiesta popular a orillas de un río como el Limay es una buena idea y no sólo para los de aquí. Los artistas sobre el escenario y el público disfrutando de la música como pocas veces puede hacerlo, ¿qué parte no se entiende. Es que quizás se trate de mirar menos al cielo, poner los pies en la tierra y comprender que las fuerzas más poderosas, bien terrenales, están acá abajo: somos nosotros. Y de preguntarnos, como Luis Alberto, quién resistiría cuando el arte ataque.