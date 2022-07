Las distintas facetas de Abel Pintos, muy querido en la región

No hay muchos artistas de alcance nacional e internacional que sean tan queridos en Río Negro y Neuquén como Abel Pintos. La cercanía del popular cantante con la gente en la región lo transformó en uno de los números más requeridos cada vez que hay una fiesta o fecha importante en la zona.

A sus jóvenes 38 años, atraviesa un momento muy especial en su vida, donde lo personal, lo profesional y los nuevos desafíos confluyen. Arriba del escenario hizo historia con los 31 conciertos en el Teatro Ópera, donde mostró su repertorio de siempre y también hizo gala de sus últimos trabajos.

Pero los horizontes del oriundo de Bahía Blanca se van ampliando con el correr del tiempo. Ayer al mediodía, junto a Jorge Quinteros y Marcelo González, inauguraron las oficinas de “Plan Divino”, la productora artística que fundaron en 2021 y desde la cual vienen realizando propuestas culturales y de comunicación tanto propias como para terceros.

Tras finalizar este fin de semana con la serie de 31 noches de concierto en el porteño teatro Ópera, donde Pintos logró un récord histórico de ventas tanto para su carrera como para la sala, “hoy quedaron formalmente inauguradas las oficinas de su flamante productora”, expresa un comunicado de prensa.

Desde Plan Divino ya se concretaron importantes producciones entre las que se destacan la “Misa Criolla” de Abel Pintos en el Teatro Colón, el teatro Tronador de Mar del Plata y el festejo por los 200 años de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además de 12 estadios Movistar Arena y 31 noches de concierto en el teatro Ópera con localidades totalmente agotadas, entre otros.

La programación cultural del Teatro Tronador de Mar del Plata también es responsabilidad de la productora, a la que sus creadores definen como “una sociedad de tres amigos con mucho en común y con mucho para complementarse; es la realización de un sueño, de uno más entre muchos que se vienen”.

Y agregan que justamente “la elección del nombre tiene que ver con una sincronicidad especial entre ellos, las situaciones laborales y personales de los tres que al momento de reencontrarse se dieron de manera curiosa y conmovedora y les hicieron sentir que este nacimiento se daba mágicamente como parte de un ‘Plan Divino’”.

El acto de inauguración tuvo lugar ayer al mediodía y contó con la presencia de amigos, colegas, autoridades, productores y periodistas que se acercaron para acompañar a este equipo, “celebrando el nacimiento de esta nueva compañía destinada a seguir generando arte y cultura para nuestro país y el mundo”.

El encuentro también tuvo un momento emotivo al entregarle a la responsable de Casa Garrahan, Beatriz Resnik, una rosa diseñada por Juan Carlos Pallarols en representación de la donación realizada.

Otro gesto que lo describe



Hace unos días, en medio de los conciertos en el Ópera, Abel le llevó una taza de té a un artista callejero que estaba cantando en una plaza de Recoleta, en Capital Federal.

Según contó en instagram el joven Agustín Iturbide, “Me trajo un té de menta y me dijo ‘Toma hace mucho frío para cantar’. Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miro y dijo sonriendo ‘Obvio que sí’. ¡Este hombre me hizo el día!”, cerró en la publicación de la foto donde se lo ve a Pintos junto a la taza que le llevó.