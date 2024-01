Los Tinelli: Prime Video anunció un reality show sobre el conductor y su familia

Prime Video anunció que dio luz verde a la serie local Original, «Los Tinelli». Este reality show documental, que le dará al público un vistazo a las vidas profesionales y privadas del conductor de TV Marcelo Tinelli y su familia, comienza con los preparativos de una fiesta de fin de año en su mansión exclusiva en Punta del Este, Uruguay. Los Tinelli, producida por LaFlia para Amazon Studios, se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

“En Prime Video, estamos dedicados a brindar contenido popular y de buena calidad y entendemos que los consumidores buscan historias y talentos únicos, auténticos y que resuenen localmente. Confiamos en que Los Tinelli será recibida cálidamente la audiencia y estamos emocionados de ver cómo el público ahonda de manera más profunda en los integrantes de esta familia, quienes son conocidas figuras públicas, y en su modo de vida”, dijo Camila Misas, quien encabeza al equipo de Originales locales.

“Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el mundial de Qatar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”, comentó Juanma Martínez Medina, showrunner de la serie. Y agregó “en Los Tinelli van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.

Además, hace unos días, Ángel de Brito reveló que Milett Figueroa también será parte de este proyecto. Según confirmó, la peruana estará en las grabaciones junto a los hijos de la figura argentina.