Mariana Sirote recibió el premio Trayectoria 2023 del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes, entregó, ayer por la tarde, los Premios Trayectoria 2023. En el marco de su 60° aniversario y de la conmemoración de los cuarenta años de democracia, la entidad federal que preside Diana Saiegh realizó un acto en la Casa de la Cultura, ubicada en el barrio de Recoleta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Instalados en la agenda cultural de Buenos Aires desde 1963, cuando se distinguió a Jorge Luis Borges, los Premios Trayectoria son un reconocimiento del FNA para aquellos creadores y gestores culturales que hicieron de su obra un aporte fundamental a la identidad del país

Las trayectorias reconocidas en 2023 son las siguientes: La familia de luthiers Anconetani, en Patrimonio; el emblemático director Edgardo Borda, en Audiovisuales-Televisión; Estela Barnes de Carlotto, en Derechos Humanos y Gestión Cultural; Estudio Evans (Silvia de Schiller y John Martin Evans), pioneros por su perspectiva ambientalista en Arquitectura; Luis Gusmán, autor del imprescindible «El Frasquito», en Letras; el gran bandoneón Rodolfo Mederos, en Música; Pacho O’Donnell, en Gestión Cultural; el cineasta Miguel Pereira («La Deuda Interna»), en Audiovisuales-Cine; la chaqueña Élida Salteño, en Artesanías; la singular y comprometida paleta de Daniel Santoro, en Artes Visuales-Pintura; Mariana Sirote, innovadora de la disciplina en la Patagonia, en Danza; el polifacético Rubén Szuchmacher, en Teatro; y dos mujeres que le dieron otra impronta a sus campos de producción: Graciela Taquini, en Artes Visuales-Videoarte y Ángela Vassallo, en Diseño.

No hay trayecto sin colegas con quienes investigar, reflexionar, armar equipos. Tampoco hay trayecto sin intérpretes y alumnos que te permiten plasmar las ideas y observar la transformación”. Mariana Sirote

El mismo criterio federal, diverso e inclusivo que el FNA aplica en todas sus acciones, fue lo que primó en la elección de las personalidades distinguidas este año. El abanico de disciplinas da cuenta, además, de la necesidad de entender a la cultura argentina como una suma de identidades regionales.

Desde Neuquén viajó para recibir su más que merecido premio la coreógrafa, directora y maestra Mariana Sirote, precursora de la danza contemporánea en la Patagonia, fundadora de la compañía Locas Margaritas, que el año que viene celebrará sus 30 años. También es fundadora de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea, que depende de la Municipalidad de Neuquén.

Historia y movimiento, geografía y coreografía

Mariana Sirote llegó desde Buenos Aires a Neuquén hace treinta y seis años. Su primera escala como profesional de la danza contemporánea, fue General Roca, donde empezó a trabajar en el Instituto Nacional Superior de Arte (INSA), actualmente Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Casi todos los días hacía este recorrido de cuarenta kilómetros, que separa ambas ciudades del valle. Como tantos matrimonios jóvenes que poblaron la Patagonia, Mariana llegó junto a José, su marido, y a sus tres hijos pequeños, con la certeza de que el viaje al sur se trataba de una vuelta de página a todo lo vivido en la gran ciudad. Un nuevo espacio donde continuar sus profesiones se abrió, entonces: “Teníamos 31 años –dice–, ya nos habíamos formado con quienes deseábamos y habíamos viajado cada uno a partir de nuestro trabajo, por lo que decidimos emigrar hacia aquí”. En Buenos Aires estudió Composición y Técnica con Renate Schottelius y Juan Carlos Bellini y Composición con Ana Itelman.

Recuerda que antes de venirse les consultó a sus tres maestros sobre este viaje que emprendía, y encontró una misma respuesta: “Acá sobrás y allá hacés falta. Si yo tuviera tu edad –le dijo Bellini–, te hubiera robado el puesto”. En 1989, junto a Patricia Alzuarena y Laura Pulozzi, abrieron, con el auspicio de la Municipalidad de Neuquén, los primeros talleres de Contemporánea que hubo en la Patagonia. Lo que hoy es la Escuela Experimental de Danza Contemporánea, de Neuquén, se podría decir que tuvo su germen en aquellos talleres a finales de los ochenta, donde poco a poco, la formación fue creciendo entrados los años noventa, y se hizo más escolástica, con alumnos que asistían a clase de Música, Clásico, Contemporáneo y Composición.

Desde estos lugares aportó los primeros conocimientos de la danza contemporánea para la región. Con la llegada de Mariana Sirote, comenzó el primer semillero de profesionales que en la actualidad siguen con una labor incansable, intercambiando ideas y experiencias.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, la directora se mostró más que feliz por este galardón y que, “oh casualidad”, la encuentra trabajando.

Esta tarde, en conmemoración de los 40 años de Democracia, estrena a las 19 y 20, y para todo público, “Nos les habitantes”. Se trata de un espectáculo que reúne en escena a 40 bailarines y 40 coreutas, bajo la dirección de Manuela Saralegui. Con entrada libre y gratuita será en la Plazoleta Memoria, Verdad y Justicia (predio entre la sede central y la biblioteca de la UNC). La obra es posible gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el acompañamiento de la Subsecretaria de Cultura de Neuquén y la secretaria de Extensión de la UNC, entre otros organismos locales.

Respecto al reconocimiento nacional, Mariana Sirote dijo: “este premio a la trayectoria que agradezco enormemente al FNA, me alegra, me emociona y me confirma la decisión acertada que tomamos con mi familia de migrar al sur, hace 36 años. Todo este tiempo en Neuquén y Río Negro, de trabajo sostenido con esfuerzo y obstinación, con ese permanente deseo de crear, producir y enseñar, me permite darme cuenta, que abrir el campo de la danza contemporánea y la danza teatro en la región fue posible porque ya había desde antes un campo más amplio de formación teatral, elencos, academias de danza y la existencia del INSA en General Roca/Fisque Menuco, que me abrieron sus puertas al llegar. Nada se hace de la nada”.

“También entiendo que la trayectoria sucede porque existe un camino engrosado por otros, no hay trayecto sin colegas con quienes investigar, reflexionar, armar equipos. Tampoco hay trayecto sin intérpretes y alumnos que te permiten plasmar las ideas y observar la transformación”.

“No concibo este trayecto sin mi compañero y mis hijos. Todo ese tiempo dedicado al pensamiento, las preocupaciones, la angustia y la acción profesional no ocurrió sin una parte de culpa. Pero también de aceptación e incluso de inspiración. Ahora, a la distancia, con mis hijos grandes, somos parte y compartimos los trayectos de cada uno”.

“Este premio me permite también reflexionar sobre la importancia de generar arte desde las Patagonia y que se lo reconozca a nivel nacional. Colabora con que la rueda siga, la actividad artística regional se desarrolle y logre los apoyos locales que aún faltan”.

Oscar Sarhan