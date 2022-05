Ray Liotta, una gran carrera con una actuación para la historia

La película empieza con un auto en el medio de la noche y un cartel nos avisa que estamos en Nueva York, en 1970. El conductor, con sus dos acompañantes, detienen el vehículo. Los espectadores nos enteramos que llevaban un hombre en el baúl, al que rematan violentamente tras descubrir que aún vivía.

Mientras el conductor cierra el baúl, se escucha su voz en off en una de las frases más míticas de la historia del cine: «Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser un gángster».

Así comienza “Buenos Muchachos” (“Goodfellas”) y así se presenta Henry Hill, el personaje que encarnó Ray Liotta en el papel más importante de su carrera.

Ayer, luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, muchos recordaron su mítica actuación en la película de 1990 de Martin Scorsese.

Liotta tuvo muchos otros roles destacados, pero ninguno alcanzó el nivel de “Buenos Muchachos”.

En un típico personaje de Scorsese, Hill representa una historia de ascenso y descenso. Desde el chico que no delata a nadie para crecer como mafioso al que decide vender a todos por conveniencia.

Asì se presenta a un gangster con estilo. Ray Liotta como Henry Hill en GOoDFELLAS de Marty Scorsesepic.twitter.com/Od2MjvGimk — Felipe Henriquez 🎥 (@pipevicioso) May 26, 2022

La interpretación de Liotta es sobresaliente en cada matiz, en el interesante arco narrativo del hombre al que retrata.

Antes de “Goodfellas”, el actor nacido en Newark, en el estado de Nueva Jersey, tuvo su primer gran rol en “Fin de semana salvaje” (“Something wild”) en 1986 del director Jonathan Demme, que luego hizo “El silencio de los inocentes” y “Philadelphia”.

Scorsese lo vio en esa película y lo quiso para protagonizar “Buenos Muchachos”. En el medio estuvo en “El campo de los sueños” (“Field of dreams”) junto a Kevin Costner.

“Tierra de policías” (“Cop Land”), “Hannibal”, “Identidad» (“Identity”), “Mátalos suavemente” (“Killing them softly”), “Cruce de caminos” (“The place beyond the pines”) e “Historia de un matrimonio” (“Marriage Story”) son otras cintas en las que demostró sus dotes actorales.

Además, prestó su inconfundible voz para el videojuego “Grand Theft Auto: Vice City”, uno de los más populares del universo “GTA”. Liotta fue allí Tommy Vercetti, el protagonista de la historia.

El actor estadounidense falleció a los 67 años en la República Dominicana, donde se encontraba filmando la película “Dangerous Waters”.

La noticia fue confirmada por la representante del actor, Jennifer Craig, quien indicó que Liotta falleció mientras dormía y que hasta el momento se desconocen las causas.

Además de encontrarse en pleno rodaje de esa producción dirigida por el cineasta John Barr (“Persecución en la nieve”), el intérprete, quien tenía una hija de 23 años llamada Karsen, estaba por casarse con su novia, Jacy Nittolo.

Recientemente terminó de rodar “Blackbird”, serie de la plataforma Apple TV que se estrenará en julio. Será el último trabajo en el que se lo podrá ver.

Con mucho para dar aún, Ray Liotta es una gran pérdida para el cine. De todas maneras, su rostro se inmortalizó hace 32 años, cuando fue aquel inolvidable “buen muchacho”.