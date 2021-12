Estafas con tarjetas

Buenos Aires

Hace casi dos años mis datos personales y de mi esposa fueron vendidos al mejor postor para que libremente hagan uso de nuestras tarjetas de crédito, débito o realicen pagos PEI.

Los bancos y los emisores de los plásticos no dan respuesta alguna, ni realizan las investigaciones pertinentes.

La justicia no está preparada ni tiene alcance para este tipo de ilícitos.

En estos momentos cerramos tres cuentas bancarias, y las dos que tenemos se encuentran en cero, debido que los hackers se consumen todo el dinero disponible.

No estamos usando tarjetas de ningún tipo e igual así nos realizan consumos, es más hasta nos realizan consumos en tarjetas aún no habilitadas o que no hemos recibido.

Tuvimos más de 100 casos registrados y más de 40 plásticos cambiados y denunciados a la justicia.

Solicitamos una urgente solución para que paren de realizar compras a nuestro nombre y que los actores involucrados tomen las decisiones que hagan falta para salvaguardar nuestros datos personales como corresponde, y así poder volver a tener una vida normal ya que esto nos ha afectado no solo económicamente, sino física y psíquicamente.

Mariano Prato