El truco para tener flores en otoño: 5 plantas que resisten el frío y llenan de color el jardín

Estas especies destacan por sus tonos cálidos y su capacidad de florecer incluso cuando las temperaturas comienzan a descender.-

El otoño es una de las estaciones más templadas del año, marcando la transición entre el verano y el invierno. Durante esta época, muchas plantas y árboles pierden sus hojas, lo que requiere podas para que vuelvan a crecer en primavera. Sin embargo, existen especies que florecen en esta estación y pueden embellecer cualquier jardín con sus colores vibrantes. A continuación, te presentamos cinco plantas que son tendencia y que transformarán tu espacio exterior.

Si sos amante de la jardinería, seguramente sabrás que algunas plantas tienen su mejor momento entre septiembre y diciembre. Estas especies destacan por sus tonos cálidos y su capacidad de florecer incluso cuando las temperaturas comienzan a descender. Para quienes desean un jardín repleto de color durante el otoño, estas son cinco opciones que no pueden faltar.

Flor de azafrán: un toque de elegancia en otoño

Fotos gentileza.-

Una de las mejores opciones para esta estación es la flor de azafrán, una planta bulbosa que se cultiva en primavera y florece entre noviembre y diciembre. Se adapta muy bien a temperaturas extremas y prefiere un sustrato arenoso con buen abono, lo que la convierte en una excelente alternativa para jardines con suelos bien drenados.

Pensamiento: resistencia y color en una sola planta

El pensamiento es otra planta que no puede faltar en otoño. Además de embellecer el jardín, ayuda a evitar el crecimiento de malas hierbas y se adapta a climas moderados. Para lograr una floración óptima, es importante ubicarla en un lugar con buena iluminación, asegurando así que sus flores destaquen durante toda la temporada.

Camelia: un aroma intenso y una floración espectacular

Si buscas una planta con un perfume cautivador, la camelia es una excelente opción. Originaria de los bosques de Japón, esta especie necesita un sustrato rico en nutrientes y un riego adecuado. Su elegante floración la convierte en una de las favoritas para quienes desean un jardín con encanto en otoño.

Hortensia: belleza en maceta o en suelo

Otra opción infalible para el otoño es la hortensia, una planta versátil que puede cultivarse tanto en macetas como directamente en la tierra. Para que sus flores se desarrollen en plenitud, necesita un riego constante, asegurándose de empapar bien la tierra sin mojar sus hojas.

Helenium: ideal para interiores y exteriores

Por último, el helenio es una opción perfecta tanto para decorar el jardín como para embellecer espacios interiores. Se adapta a diferentes tipos de sustrato y requiere un riego regular para mantener su floración intensa. Sus tonos cálidos hacen que sea una de las plantas más elegidas para esta temporada.

Con estas cinco especies, es posible disfrutar de un jardín lleno de vida y color incluso en otoño. Eligiendo las plantas adecuadas, esta estación puede convertirse en una de las más vibrantes del año para los amantes de la jardinería.