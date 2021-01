¡Estoy harta! harta de que todas las quejas caigan en saco roto, del zumbido inacabable de esa antena, de la conducta patotera de ese vecino que dice ser el dueño de la antena: ¿Por qué?: ¡Porque soy mujer, porque soy adulta mayor!!: Corolario: para vivir en una calle de tierra, porque nadie hace caso de fundadas quejas: ¡No pago más Municipalidad!



Todo esto es inhumano e insoportable: ese zumbido siempre presente en toda la casa, terrenos aledaños a esas antenas. Yo comencé a vivir aquí, varios años antes de la instalación de esas antenas y artefactos correspondientes. Los vecinos del otro lado se fueron, y: son también dueños. Yo a mi edad, no puedo retirarme: ¿adónde?



¡A ver si la intendencia hace algo alguna vez! Y si los enfrento y protesto vuelven los insultos asquerosos y la invasión de techos ya relatada. ¡Esto no sucedía cuando lo manejaba el Enacom! Evidente que la Municipalidad no está preparada técnicamente, ni con el instrumental adecuado para control y vigilancia de antenas, ¡Además no respondiendo a los vecinos que tienen sus impuestos al día! No pago más impuesto municipal por recoger basura.



Dra. Francisca Tello

DNI 3.751.316 - Bariloche