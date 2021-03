Estudiantes de Bariloche con escuelas en obras, reclamaron clases presenciales

Estudiantes del CET 2, el CET 25 y la escuela secundaria 44 de Bariloche se movilizaron para exigir que el ministerio de Educación termine de poner en condiciones las escuelas y habilite las clases presenciales en esos establecimientos.

“A la escuela se vuelve con recursos y no con discursos”, decía uno de los carteles enarbolados por los alumnos. Belén Calfuleo, presidente del Centro de Estudiantes de la 44 (que comparte edificio con la ESRN 33) señaló que todavía no empezaron las clases presenciales porque el edificio está en plena obra y tiene fecha de entrega “recién para abril”.

Criticó al gobierno provincial por no haber empleado el año pasado para ejecutar todas las reparaciones que hacían falta, cuando las escuelas estaban vacías. “Yo sé por mi familia, donde varios trabajan en la construcción, que la obra pública no se paró nunca por la pandemia. Así que no se entiende por qué están recién ahora con los trabajos en la escuela”, señaló la joven.

Otro alumno de la misma escuela, John Huenenao, dijo que la presencialidad es vital para garantizar el proceso educativo y “por más que se busquen estrategias” las clases por vía remota no son ninguna solución. “Más del 50% de los chicos no tiene conectividad y el año pasado no entregaron ninguno de los trabajos”, aseguró.

Alumnos de escuelas secundarias pidieron en el Centro Cívico por las escuelas en condiciones. Foto: Alfredo Leiva

En el edificio del 33 y el 44 están en plena ejecución las tareas para reemplazar la instalación eléctrica. También hay obras en los sanitarios, según explicó una profesora de Filosofía que participó de la movilización hasta el Centro Cívico.

Calfuleo dijo que el año pasado, con virtualidad forzada de marzo hasta noviembre, “resultó un desastre, porque son muchos los chicos que no tienen internet o no pueden pagar un abono de teléfono”. Aseguró que la desconexión es particularmente grave “para los que empiezan primer año y también para los de quinto” que esperan por su título pero no alcanzaron a cumplir con los contenidos.

Estudiantes de escuelas secundarias llevaron al Centro Cívico su reclamo por clases presenciales. Foto: Alfredo Leiva

Esa misma incertidumbre fue la que planteó Fermín Labalta, estudiante de sexto año del CET 2 (ex Enet), donde también hay una obra inconclusa y no hay clases áulicas. Sólo funcionan algunos talleres.

“Nadie sabe qué va a pasar con los contenidos del año pasado, ahora hablan de un ciclo bianual y que este año se van a acreditar el 2020 y 2021, pero yo soy consciente de que algunas materias no las aprendí y así no me puedo recibir”, se sinceró.

Los chicos piden empezar ya con la presencialidad, aunque sea en forma parcial, porque la clase tradicional, cara a cara con el docente “sirve mucho más, se puede preguntar, aclarar cosas. Además está el intercambio con los compañeros”.

El CET 2 enfrenta también un problema común con el vecino CET 25 (Escuela de Hotelería), cuyas dependencias están ocupadas por pacientes de salud mental. Hasta ahora el hospital zonal no encontró otro sitio para alojarlos y las clases siguen suspendidas.

Estudiantes del CET 25 no pueden asistir a la escuela porque fue cedida a Salud mental. Foto: Alfredo Leiva

Los estudiantes, acompañados por docentes y padres, marcharon en la tarde de ayer hasta el municipio y fueron recibidos por el jefe de Gabinete Marcos Barberis, quien les explicó que las soluciones dependen de la provincia, pero dijo tener información de que “está a punto de cerrarse el trámite para alquilar un edificio”, adonde serían mudados los pacientes de salud mental.

Barberis no pudo dar una fecha precisa para resolver el conflicto, como le pidieron los estudiantes y como reclamaba uno de los carteles: “por el comienzo de clases ya, en un lugar digno”.

Una docente dijo que hace un par de semanas la obra del 44 quedó paralizada porque la empresa a cargo retiró a los obreros.

Desde la provincia no surgieron señales alentadoras. Una comunicación oficial sólo informó que los trabajos para “poner a nuevo” el sistema eléctrico e iluminación de las ESRN 33 y 44, así como la renovación de calefactores y otras obras menores “avanza dentro de los plazos previstos” y tiene fecha de entrega en abril.

Los estudiantes protestaron y fueron recibidos por el jefe de gabinete de Bariloche, Marcos Barberis. Foto: Alfredo Leiva