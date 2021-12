Familias multiespecies: 5 razones a tener en cuenta

En la actualidad se puede reconocer una versión integradora al referirnos a una familia multi-especie. Este tipo de familias se compone por seres vivos de diversas especies entre los humanos y animales.

La integración de animales conocidos comúnmente como animales domésticos como los perros y gatos, son un ejemplo de que puede producirse vínculos muy fuertes entre sí.

“El vínculo humano-animal es fuerte y estrecho; y, el amor y respeto son sus cualidades”, afirmó a Río Negro María de los Ángeles Pirola, veterinaria holística, de Allen.



Según la profesional, las familias multi especies tienen un estilo de vida consciente, una forma de vivir respetando las necesidades de cada uno de los integrantes reconociendo la esencia de cada individuo, único e irrepetible.

Para Pirola esos 5 pilares de estilos de vida consciente en este tipo de familias se basa en la alimentación natural, el contacto con la naturaleza, el entorno apto, seguro y enriquecido, juegos de olfato y estimulación mental y la gestión de emociones y miedos.

Las familias multi especies es una tendencia de los últimos tiempos



La alimentación natural – explicó la experta – está basada en dietas naturales y crudas necesarias para volver a los orígenes y garantizar una calidad de vida (a perros y gatos) superior a cualquier otro tipo de alimento.

“Es habitual las consultas de personas veganas o vegetarianas que entienden la importancia de respetar las necesidades de sus animales carnívoros. Más allá de ser vegana o vegetariana, los perros y gatos son carnívoros y debemos alimentarlos en concordancia con sus necesidades particulares”, afirmó la profesional.

La integración en la familia de los animales no humanos marca un crecimiento en la sociedad



Sobre la necesidad del contacto con la naturaleza, según afirmó Pirola – se debe buscar la manera para que los animales disfruten el contacto con la naturaleza, donde poder caminar, correr o nadar y también ingerir vegetales frescos llenos de probióticos y fitocomplejos necesarios para una buena salud. “Es esencial para todo mamífero estar al sol y al aire libre a diario, para gozar de un sistema inmunológico equilibrado”, expresó la experta.

Referente al entorno apto, seguro y enriquecido, la médica dijo que para garantizar salud física, mental y emocional, el entorno en el que pasan el día, los perros y gatos deben estar seguros y enriquecidos según las necesidades particulares de cada ser vivo.



En juegos de olfato y estimulación mental – aclaró – los animales en la naturaleza deben agudizar sus sentidos y ejercitarse para poder cazar y proveerse su alimento, cuando viven en cautiverio, muchas veces no solo no se ejercitan sino que además reciben estímulos en exceso auditivo, visual y escasos del sentido olfativo, como mental.

La gestión de emociones y miedos. Así como los humanos buscamos solución a nuestras emociones – explicó Pirola – debemos saber que los animales también tienen emociones que no siempre pueden gestionar.

El vínculo que se genera entre un animal y el ser humano es tan fuerte e indestructible



Por otro lado, la profesional asegura que existe lo que se llama “contagio emocional”, de emociones de los humanos a los animales y muchas veces necesitamos ayuda de un profesional para que se puedan encausar sanamente. “No es normal tener miedo, ni sentir ansiedad y tampoco debemos normalizarlo, ni acostumbrarnos a que los animales con quienes convivimos, lo padezcan”, aseveró. “Estos padecimientos gestionado a tiempo y de manera correcta podrán superarlo, pero si no reciben tratamiento, con el paso del tiempo empeorarán hasta llegar a sufrir fobias y pánico”, concluyó la profesional de Allen.

La vida cotidiana en donde los animales se adaptan a nuestras costumbres

Para tener en cuenta:

Asesorarse siempre por un veterinario de confianza.

Saber que las necesidades físicas, mentales y emocionales de los animales son muy especiales y debemos gestionarlas empáticamente.

Informarse adecuadamente para poder respetar las necesidades de los carnívoros que conviven con nosotros es nuestra responsabilidad como humanos a cargo de familias multiespecie.