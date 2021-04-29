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Farmacias de turno: jueves 29 de abril de 2020

Por Redacción

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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Tao Pehuenes (1) - Av. Los Pioneros 7536 - Tel: 4892743

CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944

FERNANDEZ ORO
Donato - Islas Malvinas 1577

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
MiFarma - Mendoza 604
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz - Los Pehuenes 108 - Tel: 491431

NEUQUÉN
Richieri - Richieri y Tierra del Fuego - Tel: 4470292
Nueva Jujuy - Jujuy 710 - Tel: 4486080
Del Pueblo - San Martín 99 - Tel: 4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605

VIEDMA
Ayestaran - Zatti y Alberdi - Tel: 423866
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000

VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: jueves 29 de abril de 2020