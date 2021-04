Fecene sobre los cortes: “Las que más pierden son las pymes”

“El costo de estos bloqueos lo pagan las pymes y el tipo que pierde el trabajo”. Con esa frase resumió Edgardo Phielipp la situación en la que se encuentran las cientos de pequeñas empresas que conforman la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) ante los cortes de rutas y caminos que se desarrollan no solo en Vaca Muerta sino en buena parte de la provincia.

Desde la entidad se emitió un comunicado por medio del cual le reclamaron al gobierno que tome medidas para resolver los bloqueos, a la vez que le pidieron a los manifestantes que eviten el conflicto sobre el que indicaron que “ha asumido niveles absolutamente irrazonables”.

En diálogo con Energía On, Phielipp explicó que “en términos generales se está todo paralizando, salvo algunas excepciones, porque al cortar la circulación, el acceso a los yacimientos de personal e insumos, resulta prácticamente imposible trabajar y esto implica la paralización de actividades y a la vez la elevación de costos de las empresas pymes que no vienen bien”.

Luego del año de la pandemia en la que el sector de las pequeñas empresas fue duramente golpeado, el referente de la Fecene indicó que “estas medidas implican una caída de en los ingresos de las pymes, y desde el punto de vista económico, además de lo social que es grave, agrava el cuadro en el que ya estábamos”.

En ese sentido, Phielipp remacó que el parate que afecta a cerca del 80% de los equipos petroleros de la cuenca “no afecta tanto a las petroleras, pero a las pymes les pega de lleno. En general la operadora el producto no lo pierde, pero la pyme sí lo pierde o no presta el servicio y no lo cobra”.

En tanto que agregó que “seguramente las operadoras van a utilizar la figura de fuerza mayor para no pagar muchos de estos costos y al final lo paga la pyme y el tipo que pierde el trabajo”.

Phielipp consideró que “esto excede a las empresas hidrocarburíferas, afecta a todo el que necesita moverse, al abastecimiento, a los combustibles. Y es una caída de actividad económica general que impacta con la pérdida de empleos y lo peor es que son los esbozos de violencia”.

“Acá por lo que hemos podido averiguar no es un simple reclamo de un gremio respecto al salario, hay problemas internos gremiales. Esta es una parte que no está conforme y ha optado por elegir esta vía de violación de los derechos de los terceros como mecanismo para lograr su objetivo. Y ha existido participación de algunos representantes de otros sectores que han complicado la solución del problema”, indicó el referente.

Y destacó que “desde la Fecene nos ofrecemos para mediar y hacer gestiones” ya que sostuvo que “hay mecanismos para actuar, para mediar y tratar de descomprimir esta situación”.