Tras el bono covid, Salud definirá si siguen los cortes en Neuquén

Ayer, el gobierno provincial convocó de forma sorpresiva a una conferencia de prensa y anunció un bono covid, de 30.000 pesos, a pagarse en 3 cuotas, para todo el personal de Salud de la provincia. Por la noche, los trabajadores autoconvocados emitieron un comunicado señalando que seguirían con los cortes, pues el reclamo es por una recomposición salarial. Hoy lo analizan en asambleas para definir cómo continuarán. A las 10 hay una marcha y a las 10:30 habrá una conferencia.

Hoy será un día intenso de movilización de Salud en el centro de Neuquén. Es que a las 10 hay una convocatoria en el monumento a San Martín para que de allí salga una marcha de trabajadores de Salud que terminará en Casa de Gobierno.

Pero también a media mañana, las y los trabajadores autoconvocados ofrecerán una nueva conferencia para informar sobre la situación y cuáles serán las medidas a seguir luego del anuncio realizado ayer por el gobierno provincial.

Los autoconvocados y representantes del Ejecutivo tenían abierta una mesa de diálogo a instancias del Ministerio Público Fiscal que ayer pasó a un cuarto intermedio por una diferencia profunda entre las partes. Los trabajadores reclamaban una propuesta salarial y el gobierno el cese de los cortes. Ninguno estaba dispuesto a ceder para avanzar. Aunque por la tarde, la Provincia anunció el pago del bono covid, cuya primera cuota se hará efectiva el viernes.

Tras discutirlo en diversas asambleas, los trabajadores de Salud definirán si flexibilizan o no los cortes en toda la provincia, que derivaron en un desabastecimiento regional de combustibles y también en una falta de algunas mercaderías.

Siprosapune de paro: "siguen emparchando con bonos"

Aunque el sindicato de profesionales de la salud, Siporasapune, no es parte de las protestas que cortan las rutas de la provincia hace una semana, si comparte parte del reclamo. La recomposición salarial es un pedido de todo el sector y de larga data.

Respecto del bono covid anunciado ayer por el gobienro provincial, la secretaria gremial de Siprosapune, en diálogo radial, sostuvo que "siguen emparchando con bonos" y subrayó que "eso no es una recomposición salarial sino que es otro bono más de los que vienen ya planteando desde el mes de enero en adelante".

"Siguen dilatando una situación a la que tienen que darle un cause, porque estamos en las proximidades de una segunda ola y los hospitales no están en las mismas condiciones que el año pasado dado que sus recursos humanos no están disponibles en esa intensidad", agregó.

En ese sentido, ejemplificó que el hospital Castro Rendón solo está en condiciones de abrir unas 20 camas de terapia intensiva, de las 42 que había alcanzado en el pico de contagios de la primera hora.

Por esto y por el resto de las reivindicaciones que pide, como la ley de carrera profesional, Siprosapune está de paro por 48 horas y mañana jueves realizará una marcha.