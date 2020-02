La reciente derrota de Sol de Mayo (15) como local ante Desamparados de San Juan (19) lo dejó en el último escalón de la tabla en la Zona B del Federal A.

Si el torneo finalizara hoy debería jugar un desempate por la permanencia ante Olimpo (15).

Diego (Galván) siempre fue el referente del equipo. Cuando no está y no ganamos, la ausencia se siente mucho más”. Adán Valdebenito-Técnico y presidente de Sol de Mayo

A pesar del mal momento del equipo en el certamen, solo lo separan seis puntos de la zona de clasificación y todavía le quedan 13 partidos por jugar.

En diálogo con RÍO NEGRO, el técnico y presidente del club, Adán Valdebenito, afirmó que estar en el fondo “no deja de ser una preocupación” pero “tampoco nos desesperamos”.

De esa manera, le sacó dramatismo al presente del Albiceleste y aseguró: “Trabajamos tranquilos para encontrarle la vuelta al factor anímico. Estamos con ganas de luchar y seguir”.

Sobre las últimas actuaciones de Sol de Mayo, sostuvo: “Hay que mejorar en los últimos metros, nos falta la definición. Lo que nos deja tranquilos es que las situaciones de gol se crean”.

Números del mal momento 8 derrotas acumula en el campeonato. Además ganó cuatro y empató tres. 3 partidos sin hacer goles lleva Sol en el Federal. Tras ganarle a Olimpo, empató 0 a 0 y perdió los últimos dos por 1 a 0.

La buena noticia para el plantel es que Diego Galván se recupera de una lesión que derivó en una operación de una hernia inguinal, al igual que el defensor Lucas Malacarne. Ambos ya están entrenando aunque se estima que recién en 40 días volverían a pisar el césped.

Sobre la falta de gol y la ausencia de Galván, el DT afirmó: “Diego siempre fue el referente del equipo. Cuando no está y no ganamos, la ausencia se siente mucho más”.

Valdebenito confía en revertir la situación de Sol. Foto: Pablo Leguizamón.

Es cierto que, en esta temporada, el equipo no tuvo el mismo nivel de la pasada edición. Valdebenito lo reconoce pero también señala el flagelo de las lesiones. “Hubo que rearmar todo, con constantes cambios y no se mantuvo un equipo fijo durante cinco partidos, entonces la rotación hace que no haya una continuidad y un ensamble”, expresó.

Este domingo, Sol visitará a Juventud Unida de San Luis (18) desde las 21:30 en un partido clave. Un triunfo le permitiría alcanzar a uno de sus rivales directos en la tabla. El plantel saldrá el viernes de la capital rionegrina y tendrá más de 1000 kilómetros de viaje.

Juventud Unida y el mejor partido de Sol de Mayo en el campeonato

El antecedente contra su rival del domingo es muy satisfactorio para Sol de Mayo que goleó a JuventudUnida de San Luis cuando jugaron en Viedma.

Todavía con Mauricio Del Cero en la dirección técnica, el Albiceleste tuvo la puntería que le está faltando en los últimos partidos y ganó 5 a 0.

Aquella tarde en la capital rionegrina, dos goles de Enrique Narvay, otros dos de Diego Galván y uno de Fernando Valdebenito le dieron el festejado triunfo al local.

JuventudUnida tuvo un flojo arranque en el certamen pero viene en levantada al golear 3 a 0 a Huracán Las Heras en San Luis y luego por el mismo resultado a Sansinena en General Cerri.