Fernández: “Tenemos que sentarnos a dialogar y prestar menos atención a los profetas del odio”

En la previa de la reunión con la Mesa de Enlance, que nuclea a las entidades agropecuarias, el presidente Alberto Fernández lanzó un mensaje para los dirigentes del campo, en el marco de su visita oficial a la provincia de Tucumán. Pidió reunirse con los productores y exportadores “a ver cómo construimos a partir del diálogo y prestar menos atención a los profetas del odio”. “Cuando quiero defender la mesa de los argentinos hablan de una nueva guerra contra el campo”, señaló.

Además de su gabinete, en el acto estuvieron presentes empresarios tucumanos y el gobernador Juan Manzur. En su disertación, aseguró que “no estamos peleándonos con nadie” y que su accionar tiene que ver con “terminar de una vez por todas con la misma discusión de siempre”.

“Cuando decimos: ‘queremos revisar esto, es que queremos hacerlo mejor, queremos que produzcan más y den más trabajo”, continuó. En ese sentido, destacó que el debate no lo “asusta” sino que “me asustan las mentiras de los que impregnan de mentiras a los argentinos”.

“No podemos caer por enésima vez en la misma discusión, en el problema que siempre nos ha complicado que es cuando Argentina crece, crecen las exportaciones y crecen los precios. Tengo que cuidar la mesa de los argentinos“, enfatizó el Jefe de Estado.

De esta manera, Alberto Fernández advirtió: “Uno no quiere ejercer la espada del poder, pero debemos ser capaces de entender que no podemos volver a tropezar con la misma piedra. No puede ser la misma discusión que yo tuve que hace años atrás y antes la tuvieron todos. En esta tarea tenemos que unir los esfuerzos, los que producen, los que trabajan y el Estado“.