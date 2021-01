Francisco se vacunará contra el coronavirus y criticó el "negacionismo suicida"

El papa Francisco anunció hoy que se vacunará contra el coronavirus "la semana que viene", y denunció el "negacionismo suicida" de los que se oponen a ese remedio contra la pandemia.

En paralelo a este anuncio, el Vaticano informó la muerte del médico personal del pontífice, Fabrizio Soccorsi, de 78 años, quien estaba internado desde el 26 de diciembre por una enfermedad oncológica que se complicó con la infección con coronavirus, informó el Vatican News, el portal oficial de la santa sede.

"La semana que viene empezaremos a hacerlo (vacunarse), ya tengo mi cita", dijo el Papa en una entrevista con Canal 5 de Italia que se emitirá mañana y de la que se adelantaron extractos.

"Hay que hacerlo", insistió el pontífice argentino quien consideró: "Hay un negacionismo suicida que no consigo explicar".

"Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros", explicó en esa entrevista reproducida por la agencia de noticias AFP.

"Cuando yo era chico, me acuerdo de la epidemia de la poliomelitis, a causa de la cual muchos niños quedaron paralizados y todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna (...) Cuando llegó la vacuna la daban con azúcar", recordó el papa Francisco.

"Luego crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello... vacunas que se daban a los niños", añadió.

"No sé porqué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa' pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, porqué no hacerlo", se preguntó el pontífice.

