Gaido gobernará con medio centenar de cargos políticos

El gobierno municipal emepenista llegó a los 52 cargos de jerarquía políticas, y entre ellos, se sumó al hermano del gobernador Omar Gutiérrez, Gerardo, en una unidad de Coordinación.

Las secretarias sumaron 10, con 38 subsecretarías bajo ese comando.

Cuatro son las coordinaciones en la nueva estructura municipal que sólo dependen directamente del intendente Mariano Gaido: Gerardo Gutiérrez, en promoción de actividades públicas y relaciones institucionales; la de Gestión Municipal, con el ex presidente del Deliberante durante la anteúltima gestión de Horacio Quiroga, Gastón Contardi (ex diputado provincial por la UCR); Marcelo Schmidt, en Planificación y Proyectos Urbanos y Rodrigo Alonso en Prensa y Comunicación, quien llevó a cabo la campaña comunicacional para la elección de Gaido.

Gaido ubicó en su gabinete a varios candidatos de las listas colectoras de concejales que, en la sumatoria de votos, le dieron el triunfo al MPN para el sillón municipal, aunque esos votos no les alcanzaron para un espacio propio en el Deliberante.

El UNE se destacó en el diagrama municipal, con la secretaría de Finanzas (Fernando Schpoliansky), la subsecretaría de Medio Ambiente (Francisco Baggio) y la subsecretaría de la Mujer (María Oehrens).

También resultó notoria la incorporación de varios ex integrantes del gabinete quiroguista para la nueva estructura de mando del emepenismo, como Mariel Bruno, Luis López de Murillas, Ignacio Manzur, Cristian Haspert, Hernán Ruiz Lofaro y Mauro Espinoza, todos a cargo de subsecretarias.

De otras colectoras del MPN, conducen una subsecretaría los excandidatos a concejales Mario Leyría (Frente Nuevo Neuquén), Claudio Vázquez (Movimiento Unidad Popular), Nicolás Soiza (Más Por Neuquén) y Horacio Baldo (Movimiento para el Desarrollo Neuquino).

Obviamente las secretarías están -salvo la de Schpoliansky- en manos del MPN: Alejandro Nicola en Coordinación e Infraestructura (ex concejal y ex ministo de Energía), Claudio Silvestrini en Hacienda (con el mismo cargo durante la gobernación de Jorge Sobisch), Juan Martín Hurtado en Gobierno (mano derecha de Gaido en el ministerio), Diego Cayol en Desarrollo Social (mismo cargo en el anterior gabinete provincial), Santiago Morán en Movilidad Urbana (hijo del ex funcionario Mario Ever Morán y colaborador de Gaido en el ministerio), María Pasqualini en Capacitación y Empleo (ex directora del Consejo de Educación, secretaria educativa y asesora en la cámara de diputados de la Nación), y Javier Labrín en Modernización (ex coordinador de la subsecretaria de Gobierno).

Luciana De Giovanetti en Ciudadanía,(tuvo el mismo cargo en la esfera provincial), tendrá a su cargo la subsecretaría de Ciudad Saludable a cargo de Andrea Ferracioli.