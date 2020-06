Gaido reubicará la toma bajo la línea de alta tensión

La municipalidad de Neuquén aseguró que la notificación de desalojo de 72 horas para los vecinos que viven en las inmediaciones de la línea de alta tensión en Provincias Unidas, fue una “formalidad”.

El subscretario de Tierras, Hernán Ruiz Lofano, aseguró que no se buscará desalojar de inmediato a los vecinos.

Por su parte, los frentistas solicitaron la intervención de la defensoría del Pueblo, alarmados por las notas que llegaron hace pocos días donde la comuna los intimaban a dejar el lugar en un plazo de 72 horas.

Desde sectores gremiales y sociales, criticaron a la comuna por llevar a cabo una intimación de desalojo, ya que todos los desalojos están suspendidos por decreto presidencial. Fue una de las primeras medidas adoptadas para inquilinos y moradores en litigio con el objetivo de evitar que las familias quedaran en la calle o salieran a buscar un lugar nuevo durante la pandemia, en la que se obliga a la gente a evitar circular para que el COVID19 no circule.

Se trata de un sector de 50 familias, muchas de ellas que viven hace más de 20 años en el lugar, según indicaron desde la comuna.

Según la comuna, son unas 50 familias las notificadas, varias de reciente ubicación en la calle Virgen de Luján.

“Serán reubicadas, algunas hay hace unos 10 años, otros se asentaron hace poco. El lugar es peligroso, nadie puede vivir debajo de la línea de alta tensión y corresponde una reubicación”, dijo el funcionario municipal.

Pese a la inquietud expresada en reclamos de los frentistas, el municipio aseguró que junto con la entrega de las intimaciones, se les informaba de la apertura del diálogo. “Ese es el formato legal, de la apertura de la vía legal”; explicó el funcionario respecto a la advertencia de expulsión a las 72 horas de recibida la nota.

La defensoría del Pueblo se constituyó en el lugar donde se había definido llevar a cabo una primera reunión de partes.

Ruiz aseguró que los representantes de la vecinal de Provincias Unidas estaban al tanto de la pretensión de la comuna de que los vecinos abandonaran la toma y se trasladen a otro espacio.

“Venimos hace tiempo con la posible reubicación. Con la intimación del EPEN y de la empresa Districuyo que nos llegó hace unos días donde se nos hace responsable por el crecimiento y la permanencia de la toma en un lugar peligroso y prohibido, iniciamos este proceso de diálogo y las intimaciones”, sostuvo el funcionario.

En la notificación se les hizo saber a cada frentista en infracción que habían invadido la “franja de servidumbre de alta tensión Alto Valle – El Chocón 123kv”, y que debían dejar el lugar.

“Es un riesgo para los vecinos y responsabilidad para el municipio como poder concedente cualquier situación que pudiera ocurrir; por eso hicimos visitas y relevamiento. Los vecinos saben del alto riesgo de salud que implica vivir bajo la línea de alta tensión”, reiteró.

En la reunión prevista con representantes vecinales, ocupantes, defensoría del Pueblo y funcionarios muncipales también estaba convocada la asistencia de funcionarios del IPVU, para analizar la reubicación.

“Se les aclaró que se abría el diálogo, no vamos a sacar a nadie del lugar hasta no hablar con cada uno y buscar un acuerdo; pero ellos saben que tienen que ser relocalizados, no pueden vivir allí”, planteó.