Gallardo y Pusineri no muestran las cartas antes del clásico

“Lo bueno es que pudimos sostener hasta ahora a la mayoría de los futbolistas, no es fácil sostener un plantel de esta jerarquía. No vamos a renunciar a lo nuestro, más allá de los sistemas o los jugadores que entren a la cancha”. Marcelo Gallardo no confirmó el equipo con el que visitará este domingo a las 19 a Independiente en Avellaneda.

Se estima que Fabrizio Angileri ingresaría en defensa y Milton Casco iría en el puesto del suspendido Nicolás De La Cruz en el medio.

Cristian Ferreira ocuparía el lugar que dejó vacante Exequiel Palacios y Robert Rojas le ganaría la pulseada a Paulo Díaz para acompañar a Pinola, ya que Lucas Martínez Quarta no puede jugar por acumulación de amarillas.

Los que tienen su lugar asegurado son Armani; Montiel, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Ferreira; Suárez y Borré.

Por su parte, Lucas Pusineri declaró: ‘‘quiero que el equipo sea peligroso para los rivales. En el entrenamiento previo vamos a terminar de delinear el equipo’’. Al mismo tiempo, el DT del Rojo confirmó que Leandro Fernández y Silvio Romero serán dupla en ofensiva.

Resta definir la línea de volantes, ya que Campaña, Bustos, Alan Franco, Barboza y Sánchez Miño integrarán defensa. Brian Romero no podrá jugar porque no llegó el transfer desde Paranaense.