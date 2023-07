Xbox: Microsoft lanzó la nueva interfaz para su consola de juegos

Después de casi un año de estar en etapa de pruebas, Microsoft lanzó de manera oficial la nueva interfaz de usuario (UI, por sus siglas en inglés) para su consola de juegos Xbox. El nuevo diseño está disponible para todos los dispositivos de Serie X/S y también para la One. Permite una visualización más amplia y ordenada para los juegos, la tienda y la configuración.

El lanzamiento de la nueva UI se realizó el miércoles y como es costumbre, primero fue en Estados Unidos y algunos otros países, entre los cuales está Argentina. Según confirmaron en un comunicado oficial, se extenderá por el resto de las regiones de manera diaria.

El mayor cambio que se nota es que ahora el usuario cuenta con mayor espacio liberado arriba que permite una mejor visualización de los fondos. El menú que muestra los juegos y las configuraciones se fue para abajo y quedó en mosaicos chicos y de fácil lectura. Microsoft probó inicialmente una UI que aún cubría el fondo, pero los fanáticos de Xbox dejaron en claro en sus comentarios que querían algo diferente.

“Cuando mostramos por primera vez a Xbox Insiders en lo que estábamos trabajando, los usuarios reclamaron más espacio para mostrar fondos personalizados o arte del juego, opciones de navegación más rápidas y más personalización”, señaló la gerente de Productos para Experiencias de Xbox, Ivy Krislov.

Your feedback, your dashboard!



The new Xbox Home Dashboard, made better from your responses, is now HERE: https://t.co/ayxpO9i3ib