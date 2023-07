Inteligencia artificial: Google, Open AI, Microsoft y Anthropic regularán el desarrollo 

Las empresas líderes de tecnología con proyectos y apuestas en el emergente mercado de la inteligencia artificial se unieron para crear un foro que busca regular de manera “segura y responsable” su desarrollo. Se trata de Google, Open AI, Microsoft y Anthropic que juntas crearon el Foro de Modelos de Frontera (Frontier Model Forum, por sus siglas en inglés).

El nombre elegido tiene que ver con que el objetivo principal de las compañías es justamente regular los modelos de frontera. Entre todas lo definieron como modelos de aprendizajes automáticos a gran escala que “superan las capacidades actualmente presentes” de los proyectos existentes más avanzados y pueden realizar una “amplia” variedad de tareas.

“El foro se basará en la experiencia técnica y operativa de sus empresas miembros para beneficiar a todo el ecosistema de Inteligencia Artificial, por ejemplo, mediante el avance de evaluaciones técnica de puntos de referencia. Como también el desarrollo de una biblioteca pública de soluciones para respaldar mejores prácticas y estándares de la industria”, precisaron las empresas, en un comunicado conjunto.

We’re excited to support the launch of the Frontier Model Forum – a new effort to ensure safe and responsible development of frontier AI systems featuring @Google, @AnthropicAI, @Microsoft and @OpenAI.



