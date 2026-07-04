Caminos y Sabores: La cocina argentina se reúne para ofrecer un gran banquete

Porque las mejores historias se comparten en la mesa, Caminos y Sabores edición BNA celebra sus 20 ediciones con una propuesta especial: El Gran Banquete Argentino. Del 9 al 12 de julio, en el predio BA Ferial, algunos de los principales referentes de la gastronomía nacional abrirán simbólicamente las puertas de su cocina para compartir platos que reúnen amigos, familias y tradiciones, destacando productos locales y el trabajo detrás de estos.

Ese espíritu de encuentro se vivirá en dos escenarios especialmente preparados: la Cocina Caminos, en el Pabellón 5, y la Cocina Sabores PSA, en el 6. Ambas albergarán recetas, técnicas e historias detrás de los platos que llegan al centro de la mesa cuando hay algo para celebrar.

Ariel Gravano.



Como todo gran banquete, tendrá múltiples miradas, sabores y formas de cocinar. Germán Martitegui, Juan Gaffuri, Ariel Gravano, Paco Almeida, Dante Liporace, Martín Molteni, Madame Papin, Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro, Paula Comparatore, Nicolás Tykocki, Emiliano Yulita, y Alejandra Temporini, entre otros cocineros, protagonizarán un programa que refleja la diversidad y el presente de la gastronomía argentina.

Productos detrás de cada plato

Provenientes de recorridos diversos, todos coinciden en un punto: la principal fortaleza de la gastronomía argentina radica en la calidad de sus materias primas y en el trabajo de quienes las producen. De la mano de Vacalin, Ariel Gravano, referente de la panadería y la pastelería, resaltó que los productores «son fundamentales porque son la base para desarrollar productos de calidad».

Y agregó: «Hoy tenemos una de las mejores burratas del mundo, un dulce de leche extraordinario y carnes de primerísima calidad; es importante estar orgullosos de los productos que tenemos y ayudar a que los productores sean cada vez más conocidos».

Juan Gaffuri.



Con una mirada similar, de la mano de FOODIT estará, Emiliano Yulita, chef ejecutivo del Mercado Faena, consideró que detrás de cada plato existe una historia que merece ser contada. «Nosotros buscamos buenos productos, pero también buenas historias; familias que trabajan generación tras generación para lograr alimentos de excelencia y a las que después intentamos homenajear con la mejor técnica de cocina», aseguró.

Narrar un territorio



Para Paco Almeida, chef y periodista de Bariloche, la cocina es una forma de narrar el lugar de origen. Especializado en gastronomía patagónica y cocción al fuego, entiende que Río Negro reúne una diversidad difícil de encontrar en otras regiones.

«Desde el Atlántico hasta la cordillera, pasando por los valles frutícolas y la estepa, conviven tradiciones de los pueblos originarios con el legado de los inmigrantes europeos: esa combinación le da una identidad única a nuestra cocina», contó.

Paco Almeida.





Para Almeida, Caminos y Sabores propone recorrer el territorio en un mismo predio. «Permite encontrarse con quienes producen la mejor materia prima argentina y conocer las historias que hay detrás de cada alimento», aseguró.

Alta gastronomía con identidad



La alta cocina también encuentra su mayor diferencial en la identidad de los productos argentinos. Esa será la mirada que presentará Juan Gaffuri, chef ejecutivo del Four Seasons Buenos Aires y uno de los principales referentes del fine dining nacional.

«Expandir la gastronomía argentina al mundo va de la mano de educar a los argentinos sobre lo que el país nos da y sobre cada uno de los productores apasionados que trabajan detrás de esos alimentos», aseguró el chef convocado por ARGENINTA para participar de la feria.

Esa filosofía se refleja en su cocina cotidiana: en los restaurantes del Four Seasons, entre el 96 y el 97% de los ingredientes utilizados son de origen nacional. «Tenemos una variedad de productos de altísima calidad que nos permite elaborar platos de excelencia y mostrar todo lo que este país tiene para dar», destacó.

Emiliano Yulita.



Donde todos tienen algo para compartir



Todos coinciden en que la gastronomía argentina atraviesa una etapa de crecimiento impulsada por la calidad de los ingredientes y por el reconocimiento del trabajo de quienes los producen. Para Almeida, «la cocina argentina vive una enorme puesta en valor gracias a productores y emprendedores que se animan a innovar».

Según Gravano, ese crecimiento se refleja en la evolución de la calidad y la variedad de las materias primas disponibles, mientras que Gaffuri destacó el trabajo conjunto entre cocineros y productores para seguir desarrollando alimentos de excelencia y consolidar el reconocimiento internacional de la cocina argentina.

Por su parte, Yulita observó que el país ya es valorado no sólo por sus carnes, sino también por sus productos lácteos, pescados, mariscos y muchas otras elaboraciones regionales que cada vez ganan mayor protagonismo.

Así, durante las cuatro jornadas, la Cocina Caminos y la Cocina Sabores PSA serán el escenario de El Gran Banquete Argentino, una celebración donde la alta gastronomía, las recetas regionales y los productos de todo el país compartirán una misma mesa. Porque las mejores historias, como los mejores sabores, siempre se disfrutan más cuando se comparten.