«Ninguna cooperativa puede sola»: la advertencia del titular de CALF sobre el futuro del cooperativismo

En el Día Internacional de las Cooperativas, el presidente de CALF, Marcelo Severini, analizó el presente y los desafíos del movimiento cooperativo en la Argentina y sostuvo que el sector atraviesa una etapa que exige mucha articulación entre actores públicos, privados y sociales.

En ese contexto, señaló que uno de los principales objetivos estratégicos del cooperativismo es consolidar modelos de gestión que respondan a las nuevas demandas de las comunidades.

«El gran objetivo es lograr la soberanía energética, para eso las cooperativas tenemos que trabajar juntas y de la mano de municipios y provincias. Ninguna cooperativa puede sola», afirmó.

También remarcó la necesidad de modernizar los servicios y fortalecer el vínculo con los asociados en un escenario de transformación del sector.

«Las prestaciones deben estar orientadas al desarrollo de las comunidades con servicios modernos y eficientes que la gente sienta como propios», sostuvo.

CALF, una cooperativa única en Latinoamérica

CALF forma parte de la historia de Neuquén, desde antes de que fuera declarada provincia, y surgió con el objetivo de reemplazar a una empresa privada que brindaba el servicio eléctrico en la ciudad.

Con 92 años de trayectoria, la cooperativa se consolidó como una de las más grandes del país y única en Latinoamérica por sus características, acompañando el crecimiento urbano y social de la capital neuquina.

Severini destaca que la entidad amplió su estructura con nuevas unidades de servicios que diversifican su actividad: conectividad digital a través de Calfibra, energías renovables con Calf Renova, la billetera virtual Calfpay y la ejecución de obras de infraestructura públicas y privadas mediante Calf Infra.

A esto se suman servicios tradicionales y sociales como sepelios, salud y capacitación gratuita, que según Severini refuerzan el rol de la cooperativa como actor del desarrollo comunitario.

Recambio generacional

Otro de los ejes centrales que marcó el titular de CALF es la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones para asegurar continuidad, modernización y participación activa de jóvenes en la conducción del cooperativismo, especialmente en nuevas áreas de servicios.

«En CALF ya lo estamos haciendo y son ellos quienes están conduciendo la mayoría de las nuevas unidades de servicios», aseguró.

La base es el trabajo conjunto

De cara al futuro del sector, Severini planteó que el crecimiento del cooperativismo dependerá de la articulación entre cooperativas, Estados y sector privado, en función de las necesidades de las comunidades.

En ese sentido, consideró que el modelo cooperativo debe adaptarse de manera permanente a los cambios sociales y económicos, sin perder su esencia de servicio comunitario.