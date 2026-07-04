Necrológicas de hoy, sábado 4 de julio de 2026

GIL DE BIANCO, ALECIA Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 17:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

LOPEZ RAMOS, CECILIA VERONICA Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 51 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Cantatore de Oliva, Teresa Falleció en la ciudad de Neuquén el día 01 de Julio.Los integrantes del Quincho de los Martes acompañamos en el dolor a Oscar, hijos y nietos, ante la irreparable pérdida de Teresa.Sus restos fueron inhumados el día 03/06/2026 en el Cementerio Parque.

VITULLO, AMELIA ANA Falleció en Neuquén el día 2 de Julio a la edad de 97 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CANTATORE, TERESA Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 66 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 09:00hs. en el Cementerio Jardin Del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF.

PEDRO, Daniel Ernesto 03/07/2006-03/07/2026Dany: A 20 años de tu partida, el tiempo no ha logrado apagar tu recuerdo. Vivís en nuestros corazones con el mismo cariño de siempre. Hermanos por elección, amigos para toda la vida.Marcelo y Luis.

Lumelli, Oscar Orlando (Pochi) Hoy 3 de julio cumplirías 84 años, mi amor, y aunque ya no estés físicamente a mi lado nuestro, vínculo sigue intacto y te sigo amando como el primer día. Brilla en el cielo, que yo te veré desde la tierra. Con todo mi amor, Tu esposa Noemi.

NEFF FUENTES, LEOPOLDO SEGUNDO Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 9:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.