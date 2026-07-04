Vaca Muerta: el plan de Argentina para convertirse en potencia mundial de GLP

Si bien en el mundo de los hidrocarburos, el petróleo y el gas natural son las grandes vedetts, no son los únicos productos que salen de los pozos hacia la madre tierra. Y afortundamente, el gas de Vaca Muerta es tan rico que desde YPF ya se anticipó que Argentina se perfila para ser en un par de años el séptimo exportador mundial de GLP, el gas licuado de petróleo que más comunmente se asocia con las garrafas.

La producción de GLP no es algo novedoso en Argentina, como claramente lo marca la presencia de garrafas. El año pasado el país extrajo del gas natural un total de 3,45 millones de toneladas de propano y butano, que son justamente los dos subproductos que se conocen como gas licuado de petróleo.

De esa producción total, el mercado nacional consumió 1,3 milones de toneladas, y las restantes 2,15 toneladas de GLP se exportaron, dado que se trata de productos con alta demanda internacional.

Con ese nivel de exportaciones, Argentina cerró el año pasado en la posición décimo cuarta de los países que exportan GLP, que está liderado por un coloso como Estados Unidos que despachó nada menos que 84 millones de toneladas en el año, muy lejos de Emiratos Árabes Unidos que tuvo la segunda posición con 16,3 millones de toneladas en el año.

En este grupo selecto de grandes exportadores es al que Argentina aspira ahora a entrar, dado que el director de Midstream Gas y GLP de YPF, Pedro Locreille, anticipó que los proyectos que ya están en marcha harán que “Argentina sea el séptimo exportador mundial de GLP”.

Locreille marcó en un reciente encuentro del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) que las proyecciones de YPF y de la industria en general marcan que hacia el 2030 “Argentina va a estar exportando 7 millones de toneladas de GLP al año”, metiéndose en el Top 10 del mundo y desplazando a un peso pesado del sector petrolero como es Kuwait.

Los pronósticos apuntan a que para llegar a ese volumen de exportaciones, el total de la producción argentina de GLP será de unos 8,8 millones de toneladas anuales, un salto del 155% sobre el nivel del año pasado, pues se estima que 1,5 millones de toneladas quedarán en el mercado doméstico.

El podio de los países exportadores seguiría entonces liderado por Estados Unidos, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Irán y Canadá, situándose justo allí Argentina, delante de Kuwait, Argelia y Rusia en el puesto 10.

Un podio que surge de los proyectos ya en marcha, dado que si el plan Argentina LNG se eleva de las 12 MTPA de GNL previstas a 18, las exportaciones de GLP del país también se elevarían y, como anticipó el CEO de YPF, Horacio Marín, llevarían a Argentina a ser el quinto exportador mundial de GLP.

El dato US$ 4.000 millones de dólares anuales podrían generar las exportaciones de GLP al alcanzar ul nivel de despachos de 7 millones de toneladas anuales.

Pero al margen de esto, un punto más que interesante de este desglose del futuro Top 10 es que la oferta global de GLP se encuentra enormemente concentrada en dos ejes exportadores, por un lado Estados Unidos y Canadá, en el norte de América, y por el otro Medio Oriente más Rusia, zonas que el reciente bloqueo de Ormuz afectaron seriamente.

Argentina y su GLP se postula entonces con una ventaja estratégica clara en torno a una tercera posición geográfica que garantiza una diversificación en la provisión de insumos tan clave como el propano y butano.

De dónde vendrá el salto de escala del GLP

La clave del auge esperado del GLP argentino se encuentra en los grandes proyectos exportadores de Vaca Muerta. Un primer flujo vendrá del oleoducto y puerto petrolero Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), dado que junto al petróleo se extraerá una cantidad importante de gas asociado, es decir de gas que se obtiene de los pozos que aportan el petróleo, y que tiene una cantidad muy alta de propano, butano y otros líquidos del gas.

Pero sin dudas, el enorme flujo del nuevo GLP vendrá del incremento general que tendrá la producción de gas natural de Vaca Muerta para alimentar a los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) tanto de Southern Energy, como del proyecto de YPF, junto a Eni y XRG de ADNOC.

Complejos como el de Compañía Mega ya están en plena expansición.

Para capturar tanto el GLP como otros de los denominados líquidos del gas (NGL´s por su sigla en inglés) son varios los proyectos en marcha y los que están anunciados, pues esta riqueza del gas es también un dolor de cabeza para los gasoductos del mercado doméstico argentino que ya requieren que se separen esos líquidos para garantizar que el gas que circula en la redes no exceda el poder calorífico autorizado.

Entre los proyectos para captar el GLP y otros líquidos como la gasolina natural, no solo Compañía Mega está en pleno proceso de expansión de su complejo, sino que Transportadora Gas del Sur (TGS) ya lanzó el proyecto NGL´s por 3.000 millones de dólares con el que apuntan lograr un procesamiento de 7.000 toneladas anuales de estos líquidos, que incluyen al GLP.

Esta obras dos obras permitirán quitar gran parte de los líquidos del gas natural de Vaca Muerta, pero hay un proyecto aún mayor que es el liderado por YPF junto a Eni y XRG, que como parte del plan para exportar GNL prevé la construcción de un nuevo complejo para la separación y fraccionamiento del propano, butano y la gasolina natural en la costa rionegrina, multiplicando así las exportaciones de estos productos y permitiendo que la proyección de los referentes de YPF esté a no más de cuatro años de distancia para hacer de Argentina el séptimo exportador mundial de GLP o, tal vez, el quinto.