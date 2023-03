Claudio Abraham, el zapalino que trae su cocina casera al Festival Yo Como 2023

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Claudio Abraham nació en Zapala, allí, en el límite entre la cordillera y la meseta, rodeado de una familia de cocineros y cocineras que, sin querer, guiaron las decisiones más trascendentes de su vida. En su casa natal siempre se cocinó todo casero. Aromas y tiempos de cocción gobernaron su vida en esos difíciles períodos de adolescencia.

Se fue a estudiar para ser chef a Buenos Aires. Fue integrante de la primera promoción del colegio El Gato Dumas. Sin embargo el lugar de mayor aprendizaje sucedió al calor del fuego a leña y a cielo abierto. “Donde más aprendí fue en la práctica, en el lodge. El Gato Dumas siempre nos decía que el colegio es sólo una rampita para arrancar a cocinar. Después de 10 años de haber cocinado recién se van a poder llamar cocineros”, recuerda Claudio.

Hizo todas las pasantías posibles y recorrió grandes cocinas de la capital porteña. Experimentó los ritmos y las largas jornadas laborales de los restaurantes y así volvió a elegir el sur. En Junín de los Andes trabajó durante más de 20 años en Patagonia River Ranch, en un lodge de pesca para turistas extranjeros y de mucho aprendizaje para Claudio.



De repente, una pandemia. Un plazo en la vida de la humanidad que advirtió sobre la fragilidad y la necesidad de búsquedas personales más vinculadas a la esencia personal. “La pandemia me hizo cambiar de estilo de vida, me propuse estar más cerca de mi familia. Fue así que decidí hacer un restaurante para 20 personas sólo con reserva”, recuerda el chef sobre ese período de transición.

Abraham no sólo modificó la escala de producción sino los procesos y los circuitos. Diseñó una propuesta que se acerca más a los tiempos de la naturaleza, a las familias productoras locales y donde quiere compartir todo el camino que implica la elaboración de comidas, con ingredientes frescos, sanos y de primera mano. El Comedor es el espacio que contiene el encuentro y queda en la ciudad de Junín de los Andes. No tiene carta de menú, lo que se elabora fue planificado entre el equipo de cocina y las inquietudes, gustos y deseos de los comensales.



Claudio va trazando su vida en función a la pasión de cocinar bajo este formato, por eso lo encontrás haciendo compras, juntando leña, visitando huertas y conversando mucho con la gente. “De Junín de los Andes me fascina que sea pueblo. Puedo ir a comprar al supermercado y conocés al de la verdulería, la cajera, al de la carnicería al que le puedo hacer determinados pedidos, todos te atienden bien. El trato cordial con la gente, que son los vecinos, es de las cosas que más me gusta de esta ciudad. También poder cocinar al aire libre, cerca de los ríos y lagos y así poder mostrar realmente qué y cómo se está cocinando. Poder explicar ese proceso desde el minuto uno cuando se junta la leña, se prende el fuego, se sala la carne, cuánto tiempo de un lado, cuánto del otro. Compartir eso son las cosas que más me divierten”, confiesa Claudio.

El chef Abraham se encuentra en el lugar y en el momento justo. Si le preguntás sobre cuáles son sus proyecciones, el cocinero es dice que es “continuar dedicándome a lo que me encuentro haciendo ahora”. Esta forma de vivir la cocina llevó a Claudio a ser distinguido como Embajador de la Cocina Neuquina como parte del sello de la gastronomía neuquina. En un evento que tiene como finalidad difundir y promover la gastronomía del sur de Chile y Argentina, que reunió a 80 expositores, Claudio Abraham junto a Victoria Saldubeher, de San Martín de los Andes, fueron los primeros en abrir la cocina en vivo de la 9º Edición de la Expo Sabores Pucón. Así lograron conseguir el título de “embajadores de la gastronomía neuquina”, galardón que otorga el ministerio de Turismo provincial.



Con raíces árabes, además de asado, trucha, pastas, pizzas en el horno de barro, cordero, ciervo, Claudio en su restaurant también elabora propuestas de comida fiel a sus raíces de Oriente Medio.

En unos días participará del evento Yo Como y lo vive con mucho entusiasmo. “Me encanta la idea que la gente conozca mi experiencia y trayectoria. Eso de explicar la historia de los ingredientes, los procesos, la idea del comedor, me divierte mucho. A través de la comida, se da a conocer la producción de esta región, la artesanía de las comunidades mapuches, y la combinación de corrientes culturales, tengo descendencia árabe, por eso creo que la cocina se abre al mundo”, concluye.

Más información:

@elcomedor3120