Cómo hacer unas fáciles y jugosas empanadas de vigilia

Lista de Ingredientes harina leudante: 300 gr manteca: 200 gr agua: 100 cm3 sal: 1 cucharadita cebolla: 1 sal y pimienta: a gusto aceite: 2 cucharadas atún natural: 4 latas tomate triturado: c/n

Preparación

Colocar en una cacerola el aceite y la cebolla picada para rehogarlas. Condimentar con sal y pimenta al gusto. Cocinar a fuego moderado durante 5 minutos o hasta que la cebolla esté dorada. Apagar el fuego e incorporar el atún y el tomate triturado. Mezclar para que los sabores se integren. Dejar reposar y enfriar.

Para la masa agarrar un bol, poner la harina con la sal y la manteca cortada en cubitos, bien fría. Con 2 tenedores o con la punta de los dedos cortar y aplastar la manteca hasta que se forme una arenilla con grumos. Lo importante es hacerlo rápido para no transmitirle calor a la manteca y que se derrita.

Cuando esta hecho el arenado grumoso, agregar el agua bien fría y agarrar la masa con la mano. El agua fría va a ayudar a que la manteca no tome temperatura. Es importante no amasar, sólo unir los ingredientes para que la elaboración no quede dura.

Espolvorear la mesada con un poco de harina, colocar la masa y adicionar un poco más de harina por arriba. Estirar hacia delante y hacia atrás formando un rectángulo. Dividir la masa en tres trozos más o menos iguales. Apilar, aplastar un poquito y llevar la masa a la heladera unos 15 minutos.

Repetir el estirado del rectángulo, los cortes, el apilado y otra vez a la heladera 10 o 15 minutos. Estirar más o menos dos milímetros, cortar las tapas y rellenar. Luego llevar a horno medio, precalentado, hasta cocinar la masa.