El emprendedor del agro que crea y produce entre Aluminé, Pehuenia y Bajada del Agrio

Sebastián Goodbar el año pasado, en la zona de fuegos del Festival del Chef Patagónico.

Foto: Alejandro Carnevale

Es queridísimo en toda la zona de Pehuenia y alrededores.

Por buena persona, por laburante. Por honesto y positivo.

Por sumar esté donde esté en la circunstancia que sea.

Es que la misión de Sebastián Goodbar (53) -ingeniero agrónomo, emprendedor, agricultor y cocinero asador- es bien clara: asegurar valor agregado a la agroindustria neuquina desde su corredor territorial demarcado básicamente entre Aluminé, Pehuenia y Bajada del Agrio. “Estos tres puntos conforman mi triángulo de vida y energía”, confiesa.

Bondiolas, oreándose previo a ser ofertadas a quienes aman la charcutería regional.

En las tierras de Aluminé tiene vacas, gallinas, aromáticas, frutas finas… produce miel y cultiva plantines de tomates y pimientos, especialmente, en invernaderos que luego crecerán en Bajada del Agrio. “Hacemos toda la producción y elaboración de nuestra pequeña agroindustria”, comparte.

En la chacra de Bajada del Agrio, Sebastián y su familia también tienen pollos parrilleros, pavos, cerdos, ovejas y vacas lecheras, atento a todas las medidas sanitarias exigidas y recomendadas. Cultivan también por aquí nogales, almendras, cerezas, moras, tomates, pimientos, ajíes. Ahora han incorporado cebollas y pepinitos para hacer en conservas.

También hace licores y ahumados. “Aquí corto y trozo las carnes, las preparo y envaso para luego vender tanto en nuestro negocio en Pehuenia, cerca del muelle con una vista espectacular, como en las ferias de la zona donde participamos durante todo el año”, afirma.

En un secadero solar artesanal las aromáticas son preparadas para luego ser ofrecidas como especias.

Frutos rojos envasados, esperando el ligero almíbar para ser conservados, en la chacra de

Goodbar en Bajada del Agrio.

“Verás, hacemos todo lo que podemos. Y así vamos conformando, al mismo tiempo, un estilo de vida que se sostiene con pasión y experiencia, que te ordena. Si a esta diversificación productiva que generamos no la tenemos planificada ni ordenada nada es posible, finalmente”, comenta, feliz este hombre menudo, de ojos clarísimos y vivaces y melena clara.

Sí, muy feliz. “Feliz porque siempre aparece algo nuevo para explorar, un bicho para criar y una planta para cuidar y cosechar. Investigamos y experimentamos cómo criar o cultivar algo, qué receta es mejor para esto o lo otro… es muy lindo este mundo que hemos sabido crear en mi familia y con un plantel de gente que siempre colabora con nosotros. Esto solo se puede hacer con la mujer que amás, con tus hijos, con otros parientes y amigos”.

La casa familiar de los Goodbar, en Aluminé.

“Me preguntabas si estaba satisfecho con todo. Y te digo sí, sí, sí, sí, sí. Siempre vamos modificando cosas pero el Norte siempre está claro. Los caminos van y vienen; estamos contentos con el rumbo que hemos tomado y con las cosas que fuimos logrando. Producir tiene esto, ¿no?, de estar creando todo el tiempo con originalidad y autenticidad. No me gusta la copia. Prefiero darle mi vuelta de tuerca a las cosas. Es así que después podemos ofrecer la mejor calidad y versión de un producto”.

Sebastián Goodbar posa para «Río Negro» junto al padrino del Festival del Chef Patagónico, Cristophe Krywonis. Foto Alejandro Carnevale

Sebastián llegó a la zona desde Luján, provincia de Buenos Aires, allá por el ´97, previo paso por La Pampa, donde trabajó en un campo ganadero. Rumbeó luego a Las Coloradas, en Neuquén. Después conoció Aluminé y se enamoró de toda la zona. Su vida volvería a cambiar ahí nomás. Años más tarde, con su madre, armaría la chacrita en Bajada del Agrio. Más tarde sumaría a Pehuenia en su radio de acción.

La marca «Chacra Orgánica Las Parrillas» engloba a este emprendimiento que tiene base en tres localidades.

“Este es mi triángulo de vida. Le vi de entrada todo su potencial a cada uno de sus vértices y no me equivoqué. Me gusta la energía de toda su gente. Ir de un punto a otro produciendo no ha dejado de fascinarme en estas casi tres décadas que llevamos acá. Estoy unos días en un lugar; subo al auto y en tres horas estoy en otro… y así la rueda va girando”, cierra el anfitrión, con quien seguiremos charlando el próximo fin de semana, en el Festival del Chef Patagónico en Pehuenia/Moquehue. Este evento lo tendrá una vez más como coprotagonista en la zona de fuegos.

Este año lo podremos ver una vez más a Sebastián Goodbar en la zona de fuegos en el Festival del Chef Patagónico, en Pehuenia, versión 2023. Foto Alejandro Carnevale

Contacto: 2942 551092

Instantáneas de la vida emprendedora de los Goodbar en Aluminé, Pehuenia y Bajada del Agrio