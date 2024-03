Estefi Colombo, cocinera e influencer, comparte tips para aprovechar y no desperdiciar alimentos

Cocinar con todos los ingredientes a mano es lo ideal. Cocinar con lo que sobró o con lo poco que tenemos a mano, ya es un arte. Lo bueno es que existen quien nos oriente para poder aprovechar todo y no necesariamente cayendo en las recetas de siempre.

Estefi Colombo es cocinera e influencer. Está en el rubro gastronómico hace varios años. Tiene un canal de Instagram (@esteficolombo), de YouTube y muchos la habrán visto por la sintonía de El Gourmet, espacio en el que tiene un nuevo programa: “Aprovéchalo todo”. La propuesta de enseñar a utilizar todo en la cocina cuajó casi de inmediato. Es básicamente un salvavidas para quienes se están independizando.

Aletas de calamar a la provenzal.



“Actualmente está complicada la cocina, pero le ponemos ganas. Consumimos mucha comida rápida. Es por eso que este programa tiene de todo un poco. De alguna manera damos soporte a quienes se van a vivir solos y no se dan idea en la cocina. O si hay algún ingrediente que está por vencer, sobre todo verduras, qué pueden inventar, que no solo hagan ensalada. La idea es aprovechar al 100% todo para poder economizar. En realidad es apto para todo público, a quién lo mire lo va a beneficiar”, explica la cocinera.

Aprovechar todo de cabo a rabo, de principio a fin, sin desperdicios. No solo con ingredientes de temporada, sino que hay que aprovechar todo y eso incluye a las sobras. El ejemplo más cotidiano de lo que digo es el arroz. Nunca calculamos bien, a mí me pasa”. Estefi Colombo, cocinera y pastelera.

“Hacer recetas reciclando esos ingredientes y no caer siempre en lo clásico. Ir más allá de las croquetas, tortillas, buñuelos. Con arroz podés hacer panqueques con solo agregar leche (que puede ser vegana) y almidón de maíz, quedan espectaculares para lasañas, creps, pizza. Los productos son tan versátiles que hay que usar la imaginación para opciones más creativas”, alentó la influencer.

Luego de aceptar la propuesta de Aprovéchalo todo, Estefi confesó que se asustó un poco al principio, pero que “a medida que empezó el proceso todo fluyó. Obvio que todo el tiempo estoy investigando, hablando con mi entorno. Pregunto si a ellos les pasa lo que a mí cuando cocinan y resulta que sí”, dijo.

Albóndigas con berenjenas.



Para afrontar los tiempos que corren hay que ser extremadamente creativos para poder ocupar todo lo que tenemos a mano. Estefi da ejemplos simples y fáciles. “Cuando usamos remolacha, las hojas y el tallo se tiran, pero resulta que lo podés transformar en ensalada, buñuelos, tortillas y escabeches. Hasta la piel de la cebolla podés secarla en el horno, procesarla y en vez de usar sal común, usás este polvo para aderezar”.

Esta cocinera y pastelera es inquieta, le gusta cambiar, innovar de lo contrario se aburre. “Me gusta investigar y experimentar… igual muchas veces me salen mal las cosas. En las redes a veces me piden recetas sin esto, sin aquello y sin lo otro, con 1 ingrediente… ¡pará! tampoco soy maga (risas). Es difícil conformar a todos: veganos, celíacos, diabéticos, hipertensos. La cocina de hoy es complicada”.

Diseño no, cocina si



“Arranqué estudiando Diseño e Indumentaria. A mitad de carrera una profesora preguntó si nos gustaba el diseño o solo queríamos vestirnos a nosotros mismos. Me di cuenta de que a mí me gustaba vestirme a mí no al otro. Esto no es lo mío, pensé”, contó Estefi.

“Mi abuela siempre cocinó y aprendí mucho de ella cada fin de semana que iba a visitarla. Estudié en una escuela de cocina, The Bue Trainers, en Ezeiza. Iba los sábados todo el día y durante la semana hacía las pasantías”, recordó.

El año pasado, Estefi, publicó su primer libro “100% dulce” y de ahí nos compartió una receta fácil, rápida y que no falla. Tomá nota y contanos cómo te salió.



Bizcochuelo con 3 ingredientes



– 6 huevos

– 180 g azúcar

– 180 g harina 0000

– esencia de vainilla (opcional)

Bizcochuelo nivel… ¡dios!



Preparación

Batir los huevos, con batidora eléctrica (fundamental), de 10 a 12 minutos mientras agregamos el azúcar en forma de lluvia. La elaboración tiene que quedar a punto letra y bien aireada.

Vamos a agregar la harina tamizada en tres partes para mantener la esponjosidad, con movimientos envolventes. ¡Ojo! este bizcochuelo no lleva harina leudante. Vas a usar por cada huevo, 30 g de azúcar y 30 g de harina. Vertemos la preparación en un molde de 23 cm enmantecado o aceitado y enharinado.

Llevamos a horno precalentado a 160°/180° C por 45 o 50 minutos. Acá lo importante es no abrir el horno hasta que esté listo. Una vez cocinado, decorás con lo que quieras.