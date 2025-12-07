Festival Yo Como: todas las fotos de hoy, último día del evento que combina cocina y música
Un mediodía recorriendo foodtrucks, una tarde entre el Mercado comprando productos y la zona de exquisiteces dulces, una noche a puro rock. Comidas sorprendentes, bebidas y tragos para todos los gustos y música, en la bodega Canale.
Relax, disfrute. Mucho calor y los foodtrucks que invitan a comer en plena sombra, entre los viñedos y la bodega, en el Festival Yo Como edición 2025, en la bodega Humberto Canale, en Roca.
Hoy termina el megaevento y la gente lo sabe; por eso, a las 16 de hoy muchísimos andaban copa en mano celebrando este finde largo entre las masterclass, la oferta de comida variada y sorprendente, escuchando música. La jornada tendrá un broche de oro con la mejor música. ¿Con quién? Con el Grupo de Rock de la Fundación Cultural Patagonia.
Fotos: Juan Thomes
