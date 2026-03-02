Gastronomía en Viedma: De anexo a instituto propio con rápida salida laboral

Después de 18 años formando profesionales que hoy sostienen y potencian el sector gastronómico regional, la Tecnicatura Superior en Gastronomía de Viedma alcanzó un hito clave: la creación del Instituto Técnico Superior de Viedma N° 16, oficializada mediante Resolución del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

La carrera había iniciado su recorrido en 2007 como Anexo I del Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física. Nació como una propuesta a término, condición que aún conserva, pero con una impronta clara: responder al crecimiento exponencial de la oferta y la demanda turística de la comarca Viedma-Patagones.

De anexo a institución propia



El camino no fue sencillo. En sus primeros años, la tecnicatura no contaba con un aula-taller cocina propia. Las clases prácticas se sostuvieron gracias al esfuerzo institucional y a convenios con establecimientos gastronómicos de la región, mientras se gestionaban obras para contar con un espacio adecuado dentro del edificio educativo.



Con el paso del tiempo, los planes de estudio fueron actualizándose (2007, 2016, 2018 y el actual 2024), en articulación con la Dirección de Educación Superior y los institutos técnicos que dictan gastronomía en la provincia. Hoy, más de 250 estudiantes cursan la carrera en sus distintos años.

La creación del Instituto Técnico Superior N° 16 no es solo un cambio administrativo: es el reconocimiento formal a una trayectoria formativa consolidada y a un sector estratégico para el desarrollo productivo local.

Formación técnica con rápida salida laboral



Uno de los rasgos distintivos de la tecnicatura ha sido siempre su fuerte perfil práctico. El “aprender haciendo” no es una consigna vacía: es la base de una propuesta que apuesta a la inserción laboral inmediata.

En un contexto donde la gastronomía se profesionaliza y el turismo exige cada vez más calidad y especialización, los egresados encuentran rápida inserción tanto en emprendimientos propios como en relación de dependencia. Restaurantes, hoteles, servicios de catering y proyectos gastronómicos emergentes de la comarca se nutren de estos técnicos formados en Viedma.

Además, la carrera ha extendido su impacto a la comunidad mediante cursos abiertos como Manipulación Segura de Alimentos, Nutrición y Conservación, harinas no tradicionales y técnicas de conservación, destinados a trabajadores del sector, desocupados, docentes y estudiantes. También ha colaborado activamente con los municipios de Viedma y Carmen de Patagones en distintas iniciativas.

Un impulso para el desarrollo regional



La independencia institucional fortalece la modalidad técnica de educación superior en Río Negro, consolidando perfiles profesionales sólidos, actualizados y comprometidos con el desarrollo económico y productivo provincial.



Para la gastronomía de la comarca, esta noticia no es menor: significa contar con una institución propia que forma recursos humanos calificados, capaces de elevar la calidad de los servicios y acompañar el crecimiento turístico de la región.

En tiempos donde la identidad culinaria se vuelve un valor estratégico, el nuevo Instituto Técnico Superior de Viedma N° 16 representa mucho más que una estructura académica: es una apuesta concreta al futuro gastronómico de la Patagonia norte.