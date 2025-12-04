El Festival Yo Como tiene su playlist: la música que eligieron los y las chef para celebrar

Sazonar con música resultan comidas increíbles.

La música bien puede transformar la experiencia sensorial del acto de comer.

De todo esto nuestros cocineros y cocineras de la región, amigos ellos y ellas de Yo Como, lo saben de sobra.

Por eso hoy comparten su tema preferido, ese que los inspira y los revitaliza cuando entran a la cocina, llevan el plato a un cliente o bien, simplemente, están con colegas compartiendo recetas y buen vaso de vino o cerveza.

Por nuestro trabajo periodístico conocemos sus cocinas, donde más de una vez los hemos entrevistado. La música que escuchamos en sus lugares de trabajo estaba dada por el sonido y el ritmo metálico de los cuchillos, cucharas y cucharones; del movimiento de las sartenes contra las hornallas; del agua hirviendo, de la cebolla picada transparentándose sobre un poco de manteca, del crepitar de las brasas, de las órdenes en voz alta y de susurros que venían de alguna parte….

Hoy, esa coreografía de movimientos aparentemente ensayada de tantos días de trabajo, fatiga y alegría tiene su playlist. ¡A disfrutarla y bailarla!

Quiénes colaboraron

Los temas de la playlist Festival Yo como fueron elegidos por

@juanizaguirre07 @juancarranzacocina@jasolorza @nahueokoficial @panchofernandezcook @turkococina @chef_fontan @roberto_montiel_chef @juli.marmorato @yvonnepervanas @simonlochbaum @arr.chef @mariajosemarini.01 @estebanschniepp @pardalmaga @anto.arboscelli

Qué temas eligieron

Emanuel Antimi, OPUS – Live Is Life

Juan Izaguirre, Psycho killer de Talking head

Simón Lochbaum, Daft punk – Get lucky

Roberto Montiel, Peppino Gagliardi – Che vuole questa musica stasera

Aníbal Ramírez, Myke Towers – Hora Cero

Federico Domínguez Fontán, All of my Love, Led Zeppelin

María José Marini, La edad del cielo de Jorge Drexler

Juan Solorza, “Chacarera del rancho”, Peteco Carbajal

Sebastián Caliva, De nada sirve, No te va gustar, Nahuel Pennisi.

Maga Pardal, El riesgo de El Plan de la Mariposa

Juan Carranza, Bicho de ciudad, de Los Piojos

Nahuel Sepúlveda, Un montón de estrellas. Los Totora

Pancho Fernández, Perfect Sense, Pt. 1 &2

Julieta Marmorato, Welcome to the machine, Pink floyd

Facundo Milanessi, You´re the Voice. John Farnham