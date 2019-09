Gennuso: “La reeleción tuvo mucho que ver con la tasa al turista”

El intendente Gustavo Gennuso se mostró confiado y satisfecho luego del triunfo electoral del último domingo, que le permitirá gobernar Bariloche otros cuatro años. Evaluó que un factor clave en el resultado fueron las obras de bajo presupuesto y alto impacto que realizó en la actual gestión y dijo que espera ser recordado “como una persona honesta y un buen tipo”.

Gennuso reivindicó el alumbrado con led que comenzó a colocar en algunas avenidas, el embellecimiento del acceso a la ciudad por el este, la pista de bicicletas de la costanera, los miradores en Circuito Chico y las mejoras estéticas en la avenida Juan Herman, que en buena medida se ejecutaron con el polémico gravamen aplicado a los huéspedes de hoteles y cabañas.

“La reelección tuvo mucho que ver con la Ecotasa”, dijo el intendente. Anticipó que su idea es mantenerla, a pesar de que todavía está pendiente la impugnación judicial impulsada por un grupo de cabañeros. Sólo habría cambios menores para actualizar el monto y redefinir los agentes de retención.

Gennuso ganó la elección del domingo con el 32,9% de los votos, casi 15 puntos menos que los obtenidos en 2015, cuando después de tres intentos logró acceder a la a intendencia.

Dijo que esa caída en la adhesión popular no es preocupante y que realizó “muy buena elección, si se tienen en cuenta los cuatro años de gobierno a cuestas y el haber tenido toda la prensa en contra, incluido en diario 'Río Negro”.

Gennuso recibió el lunes el llamado de Macri. Foto: Marcelo Martinez

El intendente recibió ayer a media tarde una llamada de felicitación del presidente Mauricio Macri y la charla se limitó a lo protocolar y no ingresó en el contexto económico. Pero Gennuso le dijo luego a este diario que la crisis nacional golpea fuerte también en Bariloche y “se agravó en estas dos semanas”.

Calculó que los efectos más duros en materia de empleo y de pobreza se van a sentir en algunas semanas “porque suelen llegar con un mes y medio de atraso”. En lo inmediato se propone generar algún espacio de concertación con gremios y empresarios “para apuntalar el trabajo local y dar señales” que permitan atenuar el daño.

Advirtió no obstante que está en contacto con otros intendentes y tiene comprobado que Bariloche -gracias a la actividad turística- conserva todavía un movimiento económico que le permite “no estar tan mal”, en relación con otros municipios.

Gennuso adelantó que el proyecto de presupuesto 2020, que debe presentar antes de fin de mes, va a formalizar el subsidio municipal al transporte que comenzó a transferir a la empresa Mi Bus en febrero último. Por cuerda separada avanzará con un aumento del boleto, que está pendiente de análisis desde mayo. Para esto último, según dijo, debe estar definida la paritaria de la UTA.

Consultado sobre las obras “estructurales” que Bariloche necesita y que espera concretar en su segundo mandato el intendente habló del servicio de agua para los barrios del Este y la segunda línea de abastecimiento eléctrico desde Alicura.

También presentó un proyecto para repavimentar y ensanchar la avenida Bustillo. Otra de sus obsesiones, reconoció, es mejorar la señalización vial en toda la ciudad.

No habló de cambios en el gabinete, que estudiará en los tres meses que faltan antes del inicio formal del nuevo gobierno. Pero adelantó su voluntad de desdoblar las secretarías de Obras y Servicios Públicos, darle rango mayor al área de Innovación Productiva y reconvertir Tránsito y Transporte en una “agencia”.

Gennuso también se dio tiempo para hablar de política. Desmintió roces o tensiones con el gobernador Alberto Weretilneck y consideró que tiene el camino allanado para ser electo senador. Dijo que será importante para Bariloche tenerlo en esa banca y lo definió como “el visionario de la construcción de Juntos”.

Sobre su propio futuro post 2023 no aventuró rumbo alguno. “A mí me gustan los desafíos, lo que no se puede hacer -refirió-. Si encuentro otra motivación para pelearle al destino voy a seguir, si no me retiraré”.