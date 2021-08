Ginóbili y Nocioni recordaron el Preolímpico de Neuquén a 20 años de la final

Mañana se cumplen 20 años del título de la Selección Argentina de básquet en el Preolímpico de Neuquén. El 26 de agosto de 2001, el equipo nacional venció a Brasil en la final en un Ruca Che colmado. Hoy, Emanuel Ginóbili y Andrés Nocioni recordaron la efeméride.

"Hace 20 años comenzaban a pasarle cosas muy lindas a este equipo. Oro en el FIBA Americas 2001 en Neuquén", escribió Manu en su cuenta de Twitter.

El bahiense también publicó un video de la definición ante Brasil, una foto del equipo y otra de los festejos por el campeonato. En los comentarios, varios seguidores de la región también compartieron sus recuerdos del torneo.

Prueben con este link... https://t.co/O1xIM6oo8R — Manu Ginobili (@manuginobili) August 26, 2021

Andrés Nocioni, otro de los pilares importantes del plantel argentino, recogió el guante y también publicó la foto con una particular observación. "Recuerdo hasta el día de hoy como me ponía en puntita de pie para que me vieran más alto", expresó el Chapu.

Recuerdo hasta el día de hoy como me ponía en puntita de pie para que me vieran más alto! 😂😂😂 En Europa pensaba que mientras más alto, mejor para la posición de 3 fuerte de la época pic.twitter.com/BUNbPMgoRU — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) August 26, 2021

Además, mantuvo un divertido intercambio con Manu. "La facha que tenía en esa época era increíble!!! Y la melena ni te cuento, siempre me envidiaste esa parte de mi", le comentó Nocioni a Ginóbili.

"Eras lindo pibe, sí. Notable cómo te viniste abajo en dos décadas. Yo, en cambio, estoy igual...", retrucó el bahiense.

Eras lindo pibe, sí. Notable cómo te viniste abajo en dos décadas. Yo, en cambio, estoy igual... — Manu Ginobili (@manuginobili) August 26, 2021

En aquel certamen en Neuquén, Argentina tuvo un rendimiento notable con muchos de los jugadores que luego saldrían subcampeones del mundo en Indianápolis 2002 y lograrían la medalla de oro olímpica en Atenas 2004.

El plantel, dirigido por Rubén Magnano, también tuvo en el plantel a Fabricio Oberto, Luis Scola, Rubén Wolkowyski, Juan Ignacio Sánchez, Leonardo Gutiérrez, Hugo Sconochini, Leandro Palladino, Daniel Farabello y Lucas Victoriano.