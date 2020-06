Gómez quedó lejos en el certamen de golf en Florida

El argentino Fabián Gómez concluyó lejos, en el lugar 66, su actuación en el certamen The King and The Bear Classic de golf, en el estado de la Florida, por el circuito estadounidense del Korn Ferry Tour.

En la localidad de Saint Augustine, el argentino empleó 72 golpes para la ronda final, por lo que terminó con un acumulado de 278, diez bajo el par de la cancha.

La planilla de cierre del oriundo de Resistencia contempló cinco birdies, tres bogeys y un doble bogey, por lo que Gómez retrocedió once lugaresen la última jornada.

Nelson Ledesma,Augusto Núñez y Julián Etulain no lograron superar el corte clasificatorio y resultaron eliminados el viernes último.

Chris Kirk logró la victoria en Florida. Gentileza.

El campeón del certamen, que otorgó 600.000 dólares en premios, resultó el estadounidense Chris Kirk, con 262 golpes (-26), escoltado por su compatriota Justin Lower, con 263 (-25).