Puro ingenio: inventó una bicicleta de nieve para descubrir Caviahue

José Alfaro, es conocido como "el bicicletero de de Caviahue". Su amor por los pedales trepa volcanes, montañas y hasta desafía a la nieve. El hombre que cada primavera ofrece paseos por esa región, en el invierno tomó unas palas de motos de nieve, unos tornillos y adaptó sus bicicletas con ingenio para sumar diversión.

"La empecé a diseñar, como uno vive en la cordillera con nevadas, pensaba, 'siempre usamos cadenas'. Pero no podía ponerle cadenas, por eso se me ocurrieron los tornillos. Le puse 225 enroscados a las cubierta y le puse un poncho de cubierta de auto para que me proteja la cámara y en la rueda delantera le puse un patín de moto de nieve y anda muy bien", cuenta José.

Preparó esa bicicleta, y otra que funciona con dos ruedas con tornillos que también anda muy bien.

Esta mañana sus amigos Daniela, Agustín las probaron en la nieve con éxito. Pedalearon por una bajada y dieron el visto bueno. José, por su parte, ya anduvo por las Cuatro cascadas, por la Cascada escondida, por los circuitos locales y dice que gracias a Dios, la prueba piloto después de tanto trabajo funciona.

Mientras José muestra su invento, a su lado, Cristian Agostini, de EneQEne Turismo Caviahue cuenta: "José hace un tiempo quería ser prestador para paseos en Copahue y Caviahue y como yo fui el primero en ofrecer paseos en motos de nieve, juntamos dos ideas. Lo conocí y me contó que estaba buscando un patín para adaptar a la bicicleta. Yo le presté uno de la moto de nieve y así no solo se podrá andar en verano y en tierra, sino también en la nieve", dijo y agregó que serán quienes ofrezcan la actividad.

Josemax Excursiones, se llama su marca personal, por José y su hijo Maxi. El bicicletero, apodo que tiene porque también repara bicis, nunca detiene sus pedales. El 2 de abril, para el aniversario de Malvinas subió a la cumbre del Copahue con su Fac y con la Peque, su perrita. Tiene 27 circuitos de larga y corta distancia con distintas dificultades y ahora suma el de nieve.

Con la Peque, rodando caminos.

"A este invento nuevo todavía no le puse nombre. Es fruto del esfuerzo y el trabajo. Uno como es loco de la bicicleta, siempre va a estar inventando algo. Hace cuatro años inventé una cuatricicleta, que tengo para el verano para que ande la familia y los chicos en la costanera del lago Caviahue", concluyó José e invitó a dar una vuelta en bici, para cuando gusten.