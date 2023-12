ATE rechazó el DNU de Milei: marcharán en todo el país este viernes 22 de diciembre

El Consejo Directivo Nacional de ATE anunció una movilización nacional en rechazo al «mega decreto» que difundió anoche, Javier Milei, y que incluyó medidas como la privatización de empresas estatales y reformas laborales. «La jornada de lucha se desplegará en todo el país», dijo a RÍO NEGRO RADIO, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional.

«Milei ha decidido gobernar por decreto y arrasar de esta manera con el Parlamento», así comenzó a detallar Aguiar la recepción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respecto al decreto que difundió el presidente por cadena nacional.

En diálogo con el programa Arranquemos de RÍO NEGRO RADIO y tras el polémico decreto del presidente donde estableció cambios significativos en la economía, el sindicalista confirmó que se convocó a una movilización el viernes 22 de diciembre hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Aguiar denunció que Milei tuvo la decisión de «extinguir el Congreso», acusando que las propuestas coinciden con los objetivos económicos de la última Dictadura Militar. «El gobierno intenta en este momento rematar el Estado al mejor postor. El cinismo es política en la Argentina», completó.

Además, criticó que hablar de las políticas de este gobierno «es al hablar de salarios bajos». Mientras que, Milei no anunció medidas a favor de trabajadores y jubilados desde el 10 de diciembre. La movilización partirá desde la Avenida Presidente Julio Argentino Roca hacia la Jefatura de Gabinete a las 13, como parte de la Jornada Nacional de Lucha definida por el sindicato.

«Milei busca que se pueda profundizar la concentración económica en nuestro país y y mejorar el negocio que cuatro o cinco vivos tienen. Liberar los precios sin límites y abrir los mercados de la manera que se propone, es terminar de aniquilar los salarios«, dijo.

Por otra parte, el dirigente sindical destacó la resistencia contra la supuesta intención del gobierno de «rematar el Estado al mejor postor».

ATE exigió el cese de políticas de ajuste, el pago puntual de salarios y aguinaldos, la reapertura de paritarias, aumento salarial por encima de la inflación, pase a planta permanente de trabajadores y estabilidad laboral. También rechazaron el Protocolo antimovilizaciones que limita el derecho a peticionar a las autoridades.

«Una ley, solo puede ser derogada mediante otra ley y no se cumplen los requisitos de necesidad y urgencia», fundamentó y analizó que «este gobierno no está dudando en llevar adelante reformas para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, arrasando a la clase media».

El sindicato realizó una reunión nacional el 14 de diciembre, donde los secretarios generales de todas las provincias dieron un mandato al Consejo Directivo Nacional para definir el plan de acción. En este sentido, la movilización programada no será exclusiva de Buenos Aires, ya que ATE planea replicar las protestas en todas las provincias.

En respuesta al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, Rodolfo Aguiar anunció que los sindicatos no permanecerán en silencio ante las medidas económicas adoptadas por el recién asumido presidente Milei.

«Te hacían verlo al presidente y la ministra Bullrich, como en esas películas de Netflix desde el Comando Operativo vestidos de militares y lo cierto que el pueblo empezó a salir a la calle igual«, contó.

El sindicalista hizo hincapié en que, si bien el presidente Milei cuenta con legitimidad, también hay leyes y una constitución que deben ser respetadas. Aguiar defendió el derecho de los sindicatos a reclamar y expresar su desacuerdo con medidas que perciben como «amenazas a los derechos de los trabajadores».

Diputados y Senadores de Unión por la Patria recibirán a la CGT, las CTA y ATE: avanzarán en un plan de acción rechazando el DNU

El líder sindical anunció que ATE será recibida por el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación, uniéndose a otras organizaciones, como la CGT y las dos CTA, para presentar sus preocupaciones.

Aguiar comentó detalles de reuniones donde dirigentes sindicales planteaban argumentos para no actuar de inmediato, indicando que algunos creían que la población aún no sentiría en carne propia las consecuencias de las políticas del actual gobierno.

Contrarrestando esta postura, el líder sindical enfatizó la urgencia de la acción sindical y el coraje de la sociedad que está perdiendo el miedo ante el nuevo gobierno. «A 10 días, le estamos perdiendo el miedo a este gobierno y no va más eso. Que no nos digan que ‘a Milei lo votaron hay que dejarlo gobernar’. Por supuesto, ahora a cualquiera lo pueden votar pero aquel que es votado, no puede hacer lo que quiera, hay leyes», puntualizó.

Y para cerrar, concluyó: «Le estamos perdiendo el miedo a estos milicos que vinieron a gobernarnos por el voto popular. Por supuesto que, el voto popular nadie niega, pero así como nosotros no negamos la legitimidad del voto popular a nosotros nadie nos puede negar el derecho de salir a reclamar y a peticionar libremente a nuestras autoridades».

