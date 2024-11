Crece el malestar tras la nula oferta salarial en Río Negro: «Daremos todo por un fin de año en armonía»

Los gremios estatales reforzaron los reclamos hacia el gobierno de Río Negro tras la nula oferta salarial para los haberes de noviembre. Los principales sectores se encaminan hacia una semana álgida de conflictividad, que tendrá como epicentro el paro del jueves 5.

Desde UPCN, que hasta el momento no se plegó a las medidas de fuerzas anunciadas, advirtieron a la administración de Alberto Weretilneck que se mantienen «activos» y harán «demostración de fuerza».

En ese sentido, aseguraron que mantienen reuniones con los delegados de cada localidad con el «solo objetivo de evaluar y decidir acciones en respuesta a la oferta cero por parte del gobierno». Precisaron, además, que «el descontento es unanime y las voces de los trabajadores también«.

«La plata no alcanza«, sentenciaron.

Sin embargo, se mostraron proclives al diálogo con el fin de poder mantener un diciembre «tranquilo». «Que no crean los que no son trabajadores… publicos que estamos quietos, solo tomamos envión, no vamos a permitir que nos mantengan amarrados a la pobreza, la decidia y la desesperanza, nosotros vamos a demostrar la fuerza que nos une cuando las cosas no estan bien porque sabemos que unidos y organizados seguramente no obtendremos lo que nos corresponde pero si daremos todo de nuestra parte por un fin de año en armonía«, expresaron.

Por último, dejaron un interrogante hacia el gobierno rionegrino: «Ustedes, la clase dirigente, ¿evitarán los pretextos para que eso se cumpla?«

ATE se pliega al paro y suma reclamos

Recientemente, un plenario de secretarios generales de ATE decidió adherirse al paro de 24 horas lanzado a nivel nacional para el próximo 5 de diciembre. Según el sindicato, la actitud del Ejecutivo «vuelve a dejar a miles de estatales con sueldos bajo la línea de pobreza y pone un freno a la recuperación de salarios generando gran malestar».

En ese sentido, sumaron pedidos en referencia al pago doble de las guardias de de Salud en las fiestas de fin de año y una actualización en la Senaf y Desarrollo Social.

«Se pidió al Gobierno el pago de un 100% más de los valores de guardia y horas extras que realicen los hospitalarios el próximo 24, 25 y 30 de diciembre y 1 de enero y una actualización del valor en la SeNAF. Además, reclamó que el beneficio sea extendido a todo el personal con tareas en las Fiestas en el SPLIF, guardas ambientales, policías, penitenciarios, Protección Civil y bomberos, entre otros», precisaron.

En la solicitud, ATE especificó que el pago doble de las guardias y horas extras alcance a los agentes comprendidos en “las leyes 1844, 1904 y residentes que realicen guardias pasivas y activas como día no laborable, asueto o feriado”. Asimismo pidió que los valores de las guardias en la Senaf estén actualizados de acuerdo al IPC del INDEC, y que la medida incluya a todo el personal con tareas esenciales en el Estado rionegrino.