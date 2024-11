Asspur también va un paro de 24 horas por la falta de aumento salarial en Río Negro

El gremio Asspur determinó este viernes ir a un paro de 24 horas en Río Negro para el próximo jueves 5 de diciembre. Será en paralelo a las acciones anunciadas por ATE y Unter en rechazo a la falta de aumento salarial.

La medida de fuerza fue tomada en un encuentro provincial de Asspur, que reunió a representantes de todas las delegaciones. Según informaron, será en respuesta al nulo ofrecimiento salarial por parte del gobierno de Río Negro y la situación sanitaria de la provincia.

«En el congreso de delegados evaluamos la situación de la nueva paritaria del cero por ciento. Es una mentira del gobierno la de justificar que los incrementos superaron los índices de inflación, cuando tuvimos una pérdida del poder adquisitivo en 2023 que no es tomada en cuenta», comentó la secretaria general, Cesira Mullally, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Asimismo, desde Asspur destacaron que los sueldos en Salud se encontrarían por «debajo de la canasta familiar» durante los meses de verano. «A los trabajadores nos tiene con preocupación«, consideró.

Además de la retención de servicios en los hospitales públicos de la provincia, cada seccional realizará movilizaciones y actividades de visibilización. Inicialmente prevén marchas en Roca, Viedma y Bariloche, aunque el esquema podría sufrir alteraciones.

«El gobierno está muy laxo y nos corresponde a que digamos fuertemente que el ajuste que no puede recaer sobre los trabajadores», agregó Mullaly.

En ese sentido, la titular del sindicato se refirió a los recientes anuncios de la administración de Alberto Weretilneck relacionados a la suba de las horas de guardia, lo que resulta insuficiente para el sector.

«No es algo trasversal. Aún así no todos los médicos de la provincia hacen guardias, y no es la intención siguir formentando la autoexplotación para tener un sueldo digno. Este rechazo se tradujo en la necesidad de seguir en el paro», añadió.

La provincia ya liquidó los salarios de noviembre sin aumento, al igual que lo hizo en octubre y ayer la administración rionegrina confirmó el cronograma de pagos a partir del próximo miércoles 4.

ATE y Unter se suman al paro del 5 de diciembre

La fecha de la medida de fuerza coincide con una jornada de protesta nacional de las dos CTA.

Unter tuvo ayer un prolongado debate en su congreso extraordinario de Huergo. El gremio docente optó por plegarse al paro y pidió por la renuncia de la ministra de Educación, Patricia Campos, por considerar que “manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento”, recordando que no asistió a los primeros encuentros.

Por otra parte, ATE también resolvió en un plenario de secretarios generales, que presidió el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sumarse a la jornada de protesta. Según informaron, la postura del gobierno rionegrino «vuelve a dejar a miles de estatales con sueldos bajo la línea de pobreza y pone un freno a la recuperación de salarios generado gran malestar».