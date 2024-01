Crece el reclamo de residentes médicos en Bariloche y se sumó el hospital de Roca

Los residentes médicos del hospital de Bariloche mantienen el paro de actividades en reclamo de salarios, aguinaldos y mejoras en la modalidad de contratación, y ayer se sumaron sus pares del López Lima de Roca que realizan una retención de servicios con presencia en el hospital.

Ana, una residente médica del hospital de Roca confirmó a Diario RÍO NEGRO que ayer se sumaron al reclamo por las mismas condiciones que sus pares de Bariloche y en el caso del López Lima son 10 trabajadores, entre residentes de medicina general, clínica, traumatología y enfermería.

En Roca la medida de fuerza es una “retención de servicio” por lo cual cumplen el horario de 8 a 16 en el hospital, garantizan la atención de guardia y urgencias, pero no atienen pacientes en general.

Durante la mañana los residentes del hospital protestarán en la puerta de acceso para hacer visible el reclamo.

“El reclamo es el mismo de Bariloche, no nos pagaron el aguinaldo, no adeudan el retroactivo del aumento de noviembre, la obra social Ipross se nos cae a los tres meses y no podemos tener a nuestro familiar a cargo, no tenemos aportes”, relató la residente roquense.

La protesta en Bariloche hoy se traslada a calle Mitre

Bariloche comenzó la medida de fuerza el viernes pasado el mediodía para reclamar el pago del 8% de aumento de noviembre, el aguinaldo y mejoras en sus condiciones ya que la Provincia mantiene una modalidad contractual similar a un “becario” sin aportes jubilatorios, con limitaciones en las prestaciones de la obra social, entre otras situaciones de precarización.

Los residentes médicos de Bariloche se manifestaron el lunes, ayer realizaron uan actividad de toma de la presión arterial a la comunidad y hoy se trasladarán a partir de las 12 a la vereda del Banco Nación en la calle Mitre para hacer visible el reclamo.

Daniela, residente del Ramón Carrillo, indicó que ayer mantuvieron una reunión con el director a cargo del hospital pero “no hay una respuesta oficial del Ministerio de Salud, fue una reunión de análisis de la situación únicamente”.

Los residentes siguen sin cobrar el aguinaldo y el aumento de noviembre, según precisó.

La actividad de hoy en calle Mitre será de asesoría de métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y mitos y verdades de la sexualidad.

Los residentes de Bariloche que realizan el paro suman unos 40 profesionales de distintas residentes, quienes no atienden consultorios, centros de salud, salas rurales, entre otros, pero sí garantizan su servicio en guardias y emergencias.