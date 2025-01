Denuncian cámaras «espías» en el hospital de Campo Grande

Desde ATE Río Negro denunciaron la colocación de cámaras en el hospital de Campo Grande. Aseguran que son utilizadas para «espiar» al personal y a los pacientes.

Según explicaron, se trata de más de 15 dispositivos que captan video y audio. Para el gremio, esto implica una violación a la «privacidad de los enfermos» y reviste una práctica de «persecusión» a los trabajadores.

«No estamos en contra del control por seguridad debido a los hechos de violencia que pueden llegar a ocurrir en las instituciones. Lo inaceptable es que estas cámaras con audio se utilicen como mecanismo de control invasivo a la privacidad de quienes trabajan en el lugar, dejando un registro: no se sabe a qué destino van los datos sensibles vinculados con los pacientes y enfermos que concurren a este hospital, pudiendo llegar a otros destinos o ser difundidos«, expresó al respecto Dora Fernández, secretaria general de la seccional norte de ATE.

Desde el sindicato ya manifestaron la disconformidad por la utilización de estos dispositivos al director del hospital, Damián Santibañez. Sin embargo, el responsable del centro de salud habría «minimizado» la situación y explicó que la colocación fue aprobada por Salud.

«Solicitaremos de manera urgente que se retiren estas cámaras y que las dispongan para que cumplan el fin que deben cumplir como elemento de seguridad y no como un medio de control de las y los trabajadores. Sobre todo, habiendo verificado que estas cámaras no solo registran imágenes sino que registran audios invadiendo la privacidad, no solo del personal, sino de los enfermos», completó la dirigente.

Fernández señaló que también se está violando el secreto profesional que se debe mantener respecto al diagnóstico de enfermedades de los pacientes.