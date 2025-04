Alerta para Javier Milei: el mercado no ve menos inflación en marzo, qué espera los meses siguientes

El mercado confía en que el proceso de desinflación se mantendrá en los próximos meses y caerá a menos de 2% antes del segundo semestre, aunque lo hará en un rango superior y por eso ajustó al alza sus previsiones mensuales y para todo 2025.

Los analistas subieron la previsión del año 4,5 puntos a 27,5%, desde el 23% previo.

En tanto, la inflación calculada para marzo es 2,6% por encima del 2,4% (oficial) de febrero, mientras que para abril evalúan una baja a 2,2%.

Las cifras corresponden al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central en base a la opinión de 39 participantes, entre quienes se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Los datos fueron recogidos entre el 27 y el 31 de marzo, con lo cual el análisis no capta el efecto de la crisis financiera que se desató cuando Donald Trump anunció las medidas arancelarias.

En el REM anterior los analistas habían estimado para marzo una inflación de 2,2%, por lo que el nuevo resultado muestra un ajuste al alza de 0,4 puntos. Para la medición de abril el desvió es de 0,3 puntos (2,2% contra 1,9% previo).

Los pronósticos de los especialistas marcan que mayo cerraría con un alza del costo de vida de 2% (+0,2 puntos) para caer a 1,8% en junio (+0,1 puntos). La predicción a julio se ubicó en 1,7%, mientras que para agosto y septiembre se espera 1.6%.

De esta forma, se observa que el conjunto de economistas que realizan proyecciones mantienen la tendencia de desinflación, aunque en un rango superior.

Con relación al nivel de actividad el promedio de las respuestas mejoró la proyección anterior en 0,2 puntos y alcanzó el 5%. De acuerdo a este relevamiento el primer trimestre cerró con un incremento del nivel de actividad de 1,5% internanual, el segundo alcanzará una mejora de 0,6%, mientras que en el tercero el avance será de 0,8%.

Esta proyección muestra que el nivel de actividad se incrementará hacia el último trimestre, período clave para el gobierno porque se celebrarán las elecciones de medio término.

No obstante, los participantes del REM no ven un gran impacto en el nivel de empleo. Para el primer trimestre calculan una desocupación de 7% y para el tercero de 6,5%.

Por otro lado, los analistas estiman que las exportaciones superarán los U$S 83.000 millones, mientras que las importaciones serán algo superior a los U$S 72.000 millones. Así se generaría un saldo favorable del orden de los U$S 11.000 millones.

No obstante, cabe reiterar que este estudio se realizó antes del impacto de las medidas de Trump lo cual obliga a reconfigurar todo el comercio exterior.

Corresponsalía Buenos Aires