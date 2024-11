La política de déficit cero del Gobierno de Javier Milei paralizar gran parte de las obras públicas en Río Negro y el resultado es un panorama “negro” con miles de trabajadores sin empleo. La bolsa de trabajo dela Uocra cada vez tiene más miembros que esperan un llamado para entrar en una obra, pero en el tramo final de año las expectativas de encontrar trabajo son pocas.



La paralización de la obra pública dejó muy pocos proyectos en pie y en Cipolletti, por ejemplo, se cayó la construcción de un plan de 1200 viviendas, advirtieron desde el gremio de la construcción. En Roca la única obra pública de dimensiones que se mantiene en pie es el Plan Director Cloacal, que tuvo meses de paralización tras la asunción del nuevo Gobierno nacional, pero ahora está en marcha.



En total, desde Uocra estiman que hay entre 4.000 y 5.000 trabajadores sin empleo en la provincia. Esto significa que del total de trabajadores en Río Negro, un 35% se encuentra desocupado, indicaron desde las seccionales consultadas.

“El panorama no es bueno, sigue siendo negro. Ahora llega fin de año y las obras que no salieron durante estos 10 meses no van a salir a esta altura”, señaló Juan Carlos Garrido, secretario general de Uocra Río Negro.

El dirigente gremial indicó que hace unos 10 días se le envió una nota al gobernador Alberto Weretilneck con la intención de que precise qué obras se van a realizar durante el año que viene.

Cabe aclarar que en las últimas semanas, el Gobierno rionegrino anunció una reactivación de la obra pública provincial, encarada por el propio Gobierno o delegada en los municipios. Desde la Provincia se afirmó que se están canalizando 37.500 millones de pesos en distintos puntos de Río Negro.

Pese a lo anterior, la dirigencia de Uocra está preocupada por la situación que vivirán muchos trabajadores para fin de año por la falta de trabajo.

Según los datos que maneja Leonardo Pridebailo, secretario adjunto del gremio de la construcción en la zona del Alto Valle, el 60% de los trabajadores está trabajando respecto al mismo periodo de 2023, antes de al asunción de Milei.

La misma situación se vive en la Costa Atlántica. “El último registro trabajadores formales en Viedma decreció notablemente producto, en principio, de la paralización de la obra pública y, en segundo lugar, por la desaceleración de la obra privada, lo que nos lleva a contabilizar la pérdida de más de 600 puestos de trabajo sólo en Viedma, más de 1500 en toda la zona Atlántica. Podemos hablar que estamos a niveles de desocupación similares al año 2001″, señaló Damián Miler, secretario General de la Uocra Seccional Viedma Zona Atlántica de Río Negro y referente de la CGT.

Además de la paralización de los proyectos oficiales, también se menciona como medidas que impactan en el empleo de la construcción la disolución del Enhosa, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que estaba encargado de planificar y administrar las obras hídricas que garantizan el acceso al agua y cloacas en el país.

También colaboró en la caída de la actividad, según los directivos gremiales, la decisión del Gobierno nacional de cerrar el Procrear, la línea de crédito hipotecario subsidiada que tenía el Estado nacional a través del Banco Hipotecario. En este caso el impacto es en las obras privadas.

“Hay crecimiento de la informalidad y precarización laboral en la construcción”

Miler consideró que por las actuales condiciones, “en el transcurso de estos días y hasta los primeros meses del año próximo va a ser muy complicada la situación para los trabajadores constructores, teniendo en cuenta que el gobierno nacional decidió la paralización de la obra pública y eso no solamente generó la pérdida de puestos de trabajo sino una gran informalidad en el sector”.



El líder sindical señaló que “podemos hablar hasta de explotación laboral de los trabajadores constructores, ya que las obras particulares o emprendimientos privados, como lo son la construcción de departamentos para alquilar o vender, o construcción de locales comerciales, hoy están pagando miserias a los trabajadores y me arriesgo a decir, por casos concretos que hemos atendido, de trabajadores que están cobrando por debajo de los diez mil pesos diarios, por ocho a diez horas de trabajo. Una situación muy pero muy desagradable la que está viviendo el trabajador constructor en la región”.



“Al sobrar la mano de obra, hay gente que se aprovecha… esta es la real situación y es lo que más nos preocupa porque hacen caso omiso a las inspecciones que hace la Secretaría de Trabajo, los empleadores no se presentan a las audiencias, la verdad que es una situación muy complicada”, puntualizó el líder de la UOCRA.

El impacto del oleoducto Duplicar

Desde Uocra Río Negro destacaron el impacto que ha tenido hasta ahora la construcción del oleoducto Duplicar de la empresa Oldelval hacia Bahía Blanca, como una de las obras privadas que mayor impacto tuvieron en la generación de empleo.

En la zona del Alto Valle parte de la mano de obra más calificada, y que estaba ociosa en empresas constructoras de Roca, fue captada para esta obra, señaló Pridebailo. La salvedad que hace es que este tipo de mano de obra muy calificada, que es un pequeño sector de los afiliados al gremio.

Garrido, por su parte, indicó que el proyecto de la planta de GNL en Sierra Grande también es alentador, pero es a futuro y los trabajadores necesitan obras ahora. «Van a ser unas fiestas muy difíciles», indicó.