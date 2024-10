Conflicto universitario: gremios rechazaron la oferta del Gobierno y anticipan más movilizaciones

El gobierno de Javier Milei no logró un acuerdo con los gremios universitarios. Foto: Marcelo Ochoa

Una vez más fracasó la reunión de este lunes entre el gobierno de Javier Milei y los gremios docentes y no docentes de la universidades públicas, para lograr un acuerdo salarial. De esta manera los universitarios anticiparon nuevas medidas de fuerza para esta semana, tras la marcha federal del 2 de octubre.

La reunión que se llevó a cabo este lunes con funcionarios del Ministerio conducido por Sandra Pettovello. La oferta esta vez para las universidades fue de 6,8% de aumento del Gobierno, pero los gremios resaltaron que era una cifra que estaba por debajo de lo reclamado por el sector y al no ver posibilidad de negociación, decidieron rechazarla.

Los gremios universitarios aseguran que el sector sufrió una pérdida del poder adquisitivo de más del 50%. En este sentido la secretaria general de UBA AGD, Ileana Celotto, declaró: «Tal cual preveíamos, no hubo ningún avance. Es evidente que el Gobierno pretende hacer creer que ‘negocia’ con los gremios cuando volvió a ofrecer un 6,8«.

A raíz de esto, la sindicalista instó a tomar nuevas medidas de fuerza esta semana luego de la masiva marcha federal universitaria que se realizó el 2 de octubre para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

«Mantenemos todas las acciones de acá al miércoles y ese día estaremos en la calle diciendo nuevamente ‘no al veto, sí al presupuesto para salarios y funcionamiento'», indicó Celotto. También adelantó que el miércoles se realizará una conferencia de prensa para ver cómo continuarán con la protesta.

El comunicado de la Federación de Docentes universitarios

Luego de otro fracaso en las negociaciones con el Gobierno, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) publicó un comunicado en el que manifestaron que seguirán insistiendo en que se apruebe la ley de financiamiento universitario. En este sentido resaltaron que exigirán a los diputados que «sean coherentes con su mandato popular» y rechacen el veto de Javier Milei.

«Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de las universidades recuperemos los más de 60 puntos que perdieron nuestros salarios frente a la inflación desde que Milei es presidente, y el único acuerdo al que se puede arribar es una convergencia entre lo que es la inflación y los incrementos salariales», agregó la Fedun en su comunicado.

A su vez resaltaron que el reclamo no es por un incremento salario, si no para «converger los salarios y la inflación», esto para que no sigan «perdiendo más poder adquisitivo».

«Tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia», apuntaron. Para finalizar el comunicado reiteraron su pedido a los diputados para que el miércoles rechacen el veto de Javier Milei «respetando el pedido del pueblo argentino».