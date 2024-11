El Gobierno se reúne este lunes con los gremios para destrabar el conflicto con Aerolíneas Argentinas

Después de una semana intensa de protestas en aeropuertos que provocó el retraso y cancelaciones de vuelos, el gobierno de Javier Milei programó una reunión con los sindicatos para destrabar el conflicto y evitar más medidas de fuerza.

El conflicto con Aerolíneas Argentinas se acrecentó durante los últimos días y esto orilló a que el Gobierno decidiera advertir sobre el cierre definitivo de la compañía en caso de que los gremios no cesen con las manifestaciones. De esta manera las autoridades nacionales definieron recibir este lunes a los sindicatos de pilotos y aeronavegantes con el objetivo de poder darle un cierre al reclamo.

Según comunicaron fuentes oficiales a Infobae, en la reunión se recibirá a los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Los mismos rechazaron una oferta salarial presentada por Aerolíneas Argentinas.

En la última reunión, el secretario gremial de APLA, Mateo Ferrería, calificó de «positivo» el encuentro y prometió que mientras dure la negociación, no habrá nuevas «medidas de fuerza». Por su parte el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en una entrevista que brindó a Radio Mitre advirtió que «el Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los pasajeros no sean rehenes».

«Nosotros verdaderamente esperamos que ya se empiece a establecer este periodo de negociación, donde una de las condiciones especiales para este período que están puestas sobre la mesa es que no existan medidas de fuerza. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera ‘bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar’. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudas que haya que tomar», opinó.

Aerolíneas Argentinas: privatización o cierre, las dos opciones del Gobierno

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, insistió hoy en la privatización y que se intentará «que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará«.

El funcionario participó de la reunión junto al presidente y su equipo, a la que también asistieron ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Luis Caputo (Economía); Sandra Pettovello (Capital Humano); y Mario Lugones (Salud).