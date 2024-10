Paro de colectivos | A qué hora define la UTA si el jueves habrá servicio: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aún no definen si el jueves habrá o no paro de colectivos. Este miércoles hay paro de transporte, pero no los incluye tanto por internas sindicales (es un sector alejado históricamente del moyanismo) como por la negociación salarial abierta. Será justamente una nueva reunión por este tema a la que se espera para definir. ¿Qué pasará en Neuquén y Río Negro?

Según consignan medios nacionales, este miércoles habrá una reunión en la secretaría de Trabajo. Será a las 17 por lo que se estima que una vez finalizada se sabrá si finalmente hay paro de colectivos o no este jueves.

Además del titular de la UTA, Roberto Fernández, y los representantes de las empresas, esperan a funcionarios de la secretaría de Transporte. El objetivo es que se incrementen los subsidios a los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para que esto se traduzca en una mejora de los salarios de los choferes.

El conflicto es de larga data. La conciliación obligatoria venció el lunes y ya no se podía volver a renovar. El retorno a la negociación quedó en línea con el llamado al paro de transporte de este miércoles y aunque en una primera reunión UTA participó, ya no respondió a las convocatorias siguientes y finalmente no adhirió.

Los dirigentes de UTA de la región, Gabriel Ceballos (Neuquén) y Ángel Rubio (Río Negro), coincidieron en que esperarán las resoluciones del Consejo Directivo Nacional.

Paro de transporte de este miércoles: nueva protesta contra el gobierno de Milei

Agencia Noticias Argentinas

El Gobierno de Javier Milei suma una nueva protesta de los gremios más combativos. En este caso se trata del transporte que con excepción de la UTA, mantendrán la medida de fuerza por el plazo de 24 horas.

De esta forma no hay trenes, subtes, aviones, barcos y camiones lo que incluye la recolección de basura.

El Gobierno utilizó la aplicación MiArgentina para cuestionar el paro y dejar abierta una línea de denuncias para aquellos que se vean obligados a parar en contra de su voluntad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó a los gremios que convocarán a medidas de fuerza al sostener que «paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar».

Según expuso, la administración libertaria hizo “todo lo que se pudo en términos de diálogo” para evitar la medidas que finalmente se realizarán mañana y el jueves y que afectarán el servicio de trenes, subtes, camiones ni transporte aéreo y marítimo.