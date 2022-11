Paro de porteros: hoy no habrá clases en las escuelas primarias y secundarias públicas de Roca

Esta mañana, los establecimientos escolares de la ciudad amanecieron sin sus estudiantes ni cuerpo docente. La situación surge a partir de una jornada de protesta de los empleados afiliados en la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), quienes mantienen una radio abierta frente al Consejo Escolar de Roca. Según autoridades de Educación, la medida tiene una alta adhesión de los porteros sindicalizados y alcanzó un 98% de acatamiento.

Federico Gabarra, Secretario General de la Seccional Alto Valle Este de ATE, explicó que la protesta se encuentra en el marco de un plan de lucha provincial -por tiempo indeterminado-, que tiene epicentro en el Consejo Escolar de Roca. Allí, el reclamo comenzó esta mañana, pasadas las 8 y cuenta con la interrupción del tránsito en la calle donde se encuentra el edificio de la delegación de Educación.

Si bien las jornadas que tienen acciones directas son la de hoy y el jueves, los trabajadores están acompañados por el gremio para manifestarse de la forma que elijan. Ese es el caso de los porteros de las escuelas públicas y de los trabajadores del Centro de Documentación Rápida (CDR), quienes determinaron paro en sus lugares de trabajo, afectando el normal desarrollo de las funciones.

«Las clases se vieron afectadas por el paro de porteros. En la mayoría de los establecimientos no hay actividad y calculamos que hay un 98% de adhesión«, expresó la coordinadora del Consejo Escolar, Fernanda Curuchet.

Para los referentes de ATE, más del 50% de los trabajadores estatales no percibieron correctamente la liquidación este último mes y acusaron un «silencio gubernamental», que no permite una salida al conflicto.

«Lo cierto es que estamos exigiendo es la correcta liquidación del 10% establecido por complementaria y que se pagó con muchísimas irregularidades. Hasta que no se solucione, no vamos a dejar de protestar y no descartamos un paro generalizado», explicó el representante gremial.