Paro en Río Negro: Unter, ATE y Asspur unen sus reclamos a Weretilneck por salarios

Unter, ATE y Asspur paran hoy por 24 horas y decidieron en las principales ciudades unificar sus reclamos.

Hoy las dirigencias de los tres gremios se juntan en Roca, Viedma y Bariloche, donde prevén concentraciones, marchas, radios abiertas y ollas populares, a las que también se suman organizaciones sociales y otros sectores.

Para Unter el lema es “el Gobierno nos debe salario”, en alusión al último bimestre de 2023 que no tuvo aumento, sumado a octubre y noviembre; y suma la advertencia del no inicio de clases en 2025 de continuar esta situación.

Desde Roca, ATE promete judicializar los descuentos por el paro

En Roca, las actividades iniciaron a las 8 en la intersección de avenida Roca y Tucumán. La marcha, que reunirá a todos a los gremios estatales y a organizaciones sociales, tendrá inicio a las 11. El contingente tiene previsto hacer paradas en la sede de Pami y del ministerio de Gobierno de Río Negro.

«Desafortunadamente algunos gobiernos provinciales, como en estos momentos el de la provincia de Río Negro, comienzan a replicar las políticas nacionales. Pareciera que no estarían viendo las últimas encuestas de opinión, donde más del 50% de los argentinos rechazan las políticas de Milei tras un año de haber asumido«, expresó Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Crédito Alejandro Carnevale

El referente de ATE fue enfático en su rechazo a la última paritaria, donde la oferta —al igual que en octubre— fue del 0%. En ese sentido, adelantó que en caso de no haber un nuevo encuentro salarial antes de fin de año habrá una «profundizacion del plan de acción».

«Nosotros decimos que el vínculo institucional sigue existiendo, pero no podemos ser convocados a un encuentro paritario y que por dos meses no haya oferta salarial. Yo una foto me lo tomo con un amigo, no me la saco con Tania Lastra (secretaria de la Función Pública). Demandamos seriedad en el Ejecutivo«, expresó Aguiar. Desde el gremio insisten en sostener los porcentajes de aumento con el propósito de «compensar el deterioro de los ingresos de los estatales«.

Crédito Alejandro Carnevale

Por último, aseguró que ATE recurrirá a la Justicia tras la ratificación de los descuentos a los trabajadores que adhieran al paro: «Decimos que es una ilegalidad que descuenten salarios por ejercer un derecho constitucional. Sin lugar a dudas vamos a asistir a la Justicia para reclamar la devolucion inmediata de todos los descuentos retenidos ilegalmente«.

Tras la finalización de las actividades, ATE tiene previsto reunirse en asambleas y planificar un próximo encuentro de secretarios generales para definir nuevas medidas.