Paro por tiempo indeterminado en el hospital de Bariloche: cuánto cobra una enfermera

Los gremios con presencia en el hospital zonal de Bariloche, la asociación e profesionales y técnicos, y los trabajadores de salud “autoconvocados” decidieron mantenerse en paro por tiempo indeterminado y realizaron hoy un “banderazo” para insistir con su reclamo de aumento salarial, que implicó antes del mediodía el corte de la calle Moreno.

Esta semana la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital le pidieron por nota al gobernador Alberto Weretilneck una instancia de “discusión directa, sin intermediarios”, para evaluar la situación del sistema de salud. Le dijeron que la mesa de diálogo con el propio gobernador y con la ministra Ana Senesi debería incluir a todos los sectores (no solo a ATE y UPCN, como ocurre en las paritarias) y debería realizarse “de frente a la sociedad, dado que es ella en su conjunto la principal damnificada del desmantelamiento del hospital”.

Los profesionales y técnicos advirtieron que el hospital de Bariloche afronta una demanda “en constante crecimiento” debido a la crisis económica que afecta a toda la población. Y que lejos de mejorar la prestación, experimentan “una fuga de recursos humanos en diversas áreas, que pone en riesgo de colapso a varios servicios”.

Trabajadores de salud, agremiados y autoconvocados mantienen un paro por tiempo indeterminado en el hospital de Bariloche. Foto: Chino Leiva

En el mismo mensaje incluyeron un detalle de los salarios que perciben y de la remuneración por las horas de guardia activa, que varía entre 1.500 pesos y 3.800 pesos.

Los sueldos de bolsillo que enumeran van desde los 342 mil pesos para un enfermero profesional, 365 mil pesos para un técnico en emergencias, 380 mil pesos para un técnico de laboratorio o un técnico de diagnóstico por imágenes hasta 614 mil pesos para un médico con especialidad y dedicación exclusiva.

Una de las efermeras del hospital, Damaris Norambuena, dijo que hay muchos servicios en el hospital diezmados por las renuncias, en razón de que los médicos y enfermeros se van cuando encuentran mejores remuneraciones en otro lado. Y nadie los reemplaza.

Los trabajadores del hospital de Bariloche difundieron sus salarios para demostrar que están por debajo de la canasta familiar. Foto: Chino Leiva

“Necesitamos un aumento salarial y que el gobierno lo entienda, porque hasta ahora son bonos y no sirve”, afirmó. Dijo también que no tienen necesidad de aportar más datos porque la ministra Senesi “conoce muy bien la realidad”, ya que dirigió hasta hace poco el hospital de Roca.

Paro en Salud: una situación insostenible

Los trabajadores de salud señalaron que el cuadro resultante de los salarios “pulverizados” se agudiza en la zona Andina, que tiene un costo de vida “más alto, es más fría climáticamente y es más turística” que otras, lo que implica que “los alquileres, el transporte, servicios básicos y alimentos sean aun más costosos que en el resto del “país”.

Advirtieron que según datos del Indec, en la región norpatagónica la canasta básica ”ronda los 900 mil pesos” y subrayaron que los gremios que participan de la paritarias rechazaron los bonos que quiere pagar el gobierno porque “no son una oferta salarial y no se ajustan a la realidad económica del país”.

La movilización en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche se mantiene, en reclamo de mejores salarios. Foto: Chino Leiva

La ministra de Salud Ana Senesi habló ayer en radio El Cordillerano y reconoció que los hospitales “están en problemas” y no desconocía que “hay descontento en todos lados, desde el ciudadano que no tiene la respuesta que corresponde, hasta el profesional, que no está siendo valorado”.

Señaló que “el desfinanciamiento, el aumento de la expectativa de vida y también los precios indefinidos, contribuyen a la crisis del sistema”. Reconoció además que “la inflación ha licuado los salarios”, que los puntos de guardia “no se actualizan y realmente se han visto superados”.

Senesi aseguró que “el gobernador está al tanto” de las demandas salariales y “está tratando del llevar la mejor respuesta posible”.

Estos son los salarios de los trabajadores de Salud en Bariloche

Médico/a, con especialidad y dedicación exclusiva $614.000

Farmacéutico/a dedicación exclusiva $508.000

Odontólogo/a dedicación exclusiva $520.000

Lic en Enfermería $500.000

Bioquímico/a dedicación exclusiva $478.000

Lic. Kinesiología $470.000

Médico/a part time 40hs semanales, con especialidad $460.000

Médico/a part time 30 hs semanales, con especialidad $420.000

Técnica Instrumentadora quirúrgica $422.000

Técnico en Emergencias $365.000

Técnico de Diagnóstico por Imágenes $380.000

Técnico de Laboratorio $380.000

Téc Hemoterapia $380.000

Lic Nutrición $505.000

Enfermera/o Profesional $342.000

Lic en Psicología $500.000

Lic. Trabajo social $504.000

Lic en obstetricia $484.00

Lic. en terapia ocupacional $496.000

Lic. En bioimágenes $460.000