Petroleros de Vaca Muerta recibirán un aumento salarial de 9,8%

Los principales sindicatos petroleros de Vaca Muerta sellaron con las cámaras empresariales un nuevo aumento salarial. Será un 9,8% de suba correspondiente al mes de junio, que los trabajadores del sector de Neuquén, Río Negro y La Pampa cobrarán con los salarios de julio.

El incremento, informaron en el acta acuerdo, corresponde al periodo paritario que va desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, por el cual ya se abonó una primera actualización del 8,8% con los haberes de junio.

El 9,8% acordado este jueves en la Ciudad de Buenos Aires deberá hacerse efectivo antes del próximo 15 de agosto, tomando como base para el cálculo los salarios correspondientes al mes de abril de 2024, cuando cerró la paritaria del periodo anterior.

Al acuerdo suscribieron el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, a cargo de Marcelo Rucci; el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro, conducido por Manuel Arévalo; y el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa, con Edgar Villalba a la cabeza.

Por la parte empresarial, mostraron acuerdo la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Nuevo aumento para Petroleros: será remunerativo desde agosto

Entre los puntos pactados, también se resolvió que el aumento pase a ser una suma remunerativa y a formar parte de los salarios y/o planillas salariales que se cobren desde agosto en adelante.

Mientras tanto, explicaron oficialmente, la «ratificación extraordinaria no remunerativa se aplicará sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, convencionales y no convencionales, normales y habituales, viandas y ayuda alimentaria; debiendo ser solo excluidos los conceptos cuya naturaleza está sujeta a bonos de facturación, adicional o ayuda vivienda, asignación o ayuda vehículo».

Para darle continuidad a la paritaria, los referentes sindicales y empresariales volverán a reunirse en el septiembre próximo, en función «de las variables económicas» y para evaluar la incidencia de estas «en lo aquí acordado».